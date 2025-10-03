С нов рекорд в Токио и разнопосочна тенденция на другите пазари приключи борсовата търговия в Азия

Разнопосочна остава тенденцията на азиатските пазари днес, след като силното изкупуване на технологични акции тласна основните индекси на Уолстрийт снощи до нови рекорди, информира Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Пазарите като цяло остават слабо повлияни от спирането на работата на администрацията в САЩ, след като демократи и републиканци не успяха да се споразумеят за финансирането на федералното правителство. Не се очаква скоро да се състои нова среща между президента Доналд Тръмп и лидерите на Конгреса, а демократите настояват на исканията си за запазване на финансирането за здравеопазването, предупреждавайки за опасността от увеличаване на разходите на милиони американци.

Японският Nikkei-225 приключи днешната сесия с нов рекорд, след като акциите на големите технологични компании поскъпнаха, а книжата на износителите се изкупуват благодарение на по-слабата йена, след като ръководителят на Японската централна банка (Bank of Japan) Кадзуо Уеда изрази предпазливост относно повишаването на водещите лихви. По-широкият индекс Topix закри нагоре с 41,77 пункта или 1,35 на сто до 3129,17 пункта, информира Киодо.

Акциите на компании производители на компютърни чипове и разработчици на инструменти с изкуствен интелект също отбелязаха ръст тази седмица, след като "ОупенЕйАй" (OpenAI) обяви партньорства с южнокорейски компании за "Старгейт" (Stargate) - проект на стойност 500 милиарда долара, насочен към изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект.

Фондовите борси в континентален Китай и Южна Корея днес са затворени заради официални празници.

Индексът Hang Seng в Хонконг загуби близо 0,9 на сто до 27 052,32 пункта, тъй като брокерите продаваха, за да фиксират печалбите вчера.

Австралийският S&P/ASX 200 добави повече от 0,3 на сто до 8977,80 пункта. Индийският BSE Sensex загуби 0,2 на сто, докато тайванският Taiex се повиши с 1 на сто.

На Уолстрийт сесията вчера приключи с уверени повишения и нови рекорди.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average нарасна със 78,62 пункта или 0,2 на сто до 46 519,72 пункта. По-широкият индекс S&P 500 прибави 4,15 пункта или 0,1 на сто до 6715,35 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 88,89 пункта или 0,4 на сто до 22 844,05 пункта.

Спирането на дейността на администрацията означава, че редовният доклад за молбите за помощи при безработица тази седмица беше отложен. Още по-важният месечният отчет за създадените и загубени работни места в икономиката, който би трябвало да бъде публикуван днес, вероятно също няма да излезе навреме.