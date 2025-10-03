Световните цени на храните се понижават през септември, отчита ФАО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световните цени на хранителните стоки са се понижили през септември, начело с поевтиняването на захарта и млечните продукти, съобщи днес Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), цитирана от Ройтерс и БТА.

Индексът за цените на хранителните стоки на ФАО, който проследява месечните промени в кошницата от международно търгувани храни, е достигнал средна стойност от 128,8 пункта през септември, което е понижение спрямо преразгледаните 129,7 пункта за август.

Индексът е отбелязал ръст от 3,4 на сто спрямо същия месец на миналата година.

В отделен доклад ФАО повиши прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2025 г. до 2,971 млрд. тона спрямо нивото от 2,961 млрд. тона, прогнозирани миналия месец.

Очакваните по последната прогноза количества са с 3,8 на сто по-високи от производството през 2024 г., което е най-голямото годишно увеличение от 2013 г. насам, се посочва в доклада.

Възходящата корекция се дължи на по-високите перспективи за добив на пшеница, царевица и ориз.