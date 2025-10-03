Най-голямото инвестиционно международно събитие е платформа за диалог между институции, банки, инвеститори и бизнес организации

„Трейс Груп Холд“ АД участва в най-големия инвестиционен международен форум Athens Riviera Summit 2025, който се проведе в началото на октомври в Атина. Форумът е платформа за диалог между институции, банки, инвеститори и бизнес организации по теми, свързани с развитието на южното крайбрежие на Атина, регионалното и трансгранично сътрудничество.

В панела, посветен на мега инфраструктурните проекти на Балканите и инфраструктурното развитие на региона, взе участие Стоян Бързаков, член на Съвета за корпоративно управление на Трейс Груп Холд Ад с ресор правна дейност и корпоративно и международно развитие. Той представи опита на компанията в реализирането на мащабни инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа и подчерта потенциала за трансгранично сътрудничество, както и значимостта да се работи по международните бизнес стандарти и практики, вплитайки ги в местните условия и специфики. Участниците в панела, сред които Манолис Сигалас, Старши вицепрезидент и управляващ директор за Европа, Hill International, Георги Милонас, президент и главен изпълнителен директор, ALUMIL Group и Панайотис Стампулидис, заместник главен изпълнителен директор, Growthfund, обърнаха особено внимание на по-широкото обществено и икономическо въздействие на инфраструктурата, подчертавайки нейната роля като основа за развитие и устойчивост.

Стоян Бързаков формулира няколко ключови акцента в дискусията и основните насоки и приоритети, които се откроиха ясно в изказванията на участниците, следвайки икономическата логика , а именно: В реализирането на всеки мегапроект е необходимо да има интегрирано планиране между секторите транспорт, комунални услуги, градска среда и околна среда, екология и възможностите за възстановяване на естествените ресурси; уеднаквяване на регулациите и ограничаване на възможностите за административни спирачки т.е. необходимо е опростяване и предвидимост в процесите по планиране и одобрение; акцентира се върху потребността от ясна проследимост при изпълнението на проектите, която е ключова за общественото доверие и устойчивостта на инвестициите. Според говорителите в панела инфраструктурата трябва да е водеща преди изграждането на нови зони за строителство. Изпълнението на мега проектите и така нужната свързаност на Балканите изисква участие на публичния и частния сектори и трансгранично стратегическо планиране базирано на основното – добавената стойност на тези проекти за икономически растеж.

„Трейс Груп Холд“ заяви своя интерес към участие в проекти в района на Атинската ривиера и транс Балканската инфраструктурна свързаност, включително и чрез публично-частни партньорства и други гъвкави форми на финансиране, което е особено важно за проекти от такъв мащаб.

В рамките на форума се проведе и министерска кръгла маса :“Насърчаване на регионалната свързаност чрез инфраструктурно сътрудничество". На нея министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция д-р Христос Димас, министърът на транспорта, съобщенията и благоустройството на Кипър Алексис Вафеадес и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията, на България Гроздан Караджов (он-лайн) очертаха стратегическите приоритети за трансгранични инфраструктурни коридори, подчертавайки тяхната роля за повишаване на регионалната конкурентоспособност, интеграция и устойчив растеж