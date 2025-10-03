ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът към пенсионери: Плащайте с карти, има риск да ви измамят с рестото в евро

Дима Максимова

Велислава Делчева Снимка: Дима Максимова

Възрастните хора да плащат в магазините с банкови карти след 1 януари, защото има риск да бъдат измамени с рестото в евро. Тази препоръка даде омбудсманът Велислава Делчева на хората от третата възраст посетили приемната й във Велико Търново. Препоръча им също да правят всичко възможно да плащат с евро, за да се избегнат обърквания в този период от един месец, когато валидни ще са лев и евро.

"Освен това им дадохме материали, предоставени от Министерство на финансите и БНБ, то е буквално една табличка, която казва, ако трябва да ви върнат един лев, колко всъщност трябва да ви върнат в центове, за да може хората да не се объркат", обясни пред журналисти тя.  

В кампанията на омбудсмана се включи и регионалният представител на НОИ Петя Йорданова. Тя разяснила от къде пенсионерите могат да се сдобият във сумата в евро, която ще получават. "От първи юли пенсиите са указани и в еврова сума, така че всеки може да отиде в приемната на НОИ, в пощата  и ще му бъдат предоставени ", коментира Йорданова. Тя допусна, че до 7 януари ще има сътресения, докато хората получат първите си пенсии в евро, но постепенно всичко ще бъде изчистено.

Очаквано в приемната на омбудсмана е бил поставен проблемът с "Кроношпан".  Оказва се, че в институцията на омбудсмана има сигнал за предприятието замърсител още от 2022 г.  "В момента е отворена възможност да се промени комплексното разрешително и ще поема като ангажимент да следим как това ще се случи, за да се намалят емисиите на замърсяване на въздуха. Препоръчах да бъде направено и едно обществено обсъждане с гражданите на Велико Търново, то не е задължително по закон, но много би успокоило хората, кгато получат допълнителна информация какво точно се случва в момента. Ще поискам от МОСВ и здравните власти да се обяви информация, която би трябвало да е обществено достъпна" обясни Делчева.

Омбудсманът е поела ангажимент да съдейства на майки на две деца с редки заболявания и да се застъпи това рядко заболяване да бъде вписано в Нациоалния регистър, за да може те да се възползват от всички права за лечение.

Велислава Делчева

