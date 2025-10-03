Катя Димитрова е новият председател на Асоциацията на комуникационните агенции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катя Димитрова от "Интерпартнерс груп" е новият председател на Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и ще я ръководи през следващите три години.

Досегашният председател Чавдар Кенаров – oсновател и творчески директор на Noble Graphics, и Мария Григорова от агенция NEXT-DC остават в новия управителен съвет като знак за приемственост и продължение на инициативите на БАКА.

Останалите членове на новия управителен съвет, чийто мандат също е тригодишен, са Десислава Стоянова ("Публисис груп България"), Катя Димитрова, Мария Славова ("Ол ченълс комюникейшън"), Мартин Димитров (агенция "Нитрам") и Никола Цанов ("Хюман"). Новото ръководство представлява баланс между творчески, медийни и комуникационни агенции и показва амбициите на асоциацията все по-широк спектър агенции да я припознават като професионална общност и гарант на техните интереси.

В контролния съвет на сдружението с мандат 2025 - 2028 влизат Иво Цеков ("Директ Медия"), Йордан Йорданов ("Медиа Планинг Груп") и Светослав Дъбов ("Аргент").

Катя Димитрова, която ще ръководи БАКА, е съосновател и управляващ партньор на една от водещите български комуникационни групи - "Интерпартнерс". В нея влизат творческата рекламна агенция "Интерпартнерс", пиар агенцията "ИнтерИмидж" и дигиталната агенция The Digitarians. Димитрова има над 30-годишен опит в сферата на комуникациите, била е председател на Българската асоциация на пиар агенциите (БАПРА) за периода 2017 – 2019 година, член на управителните съвети на редица обществени организации като Сдружение „Дамски форум", Бизнес клуб Белгия-България-Люксембург, фондация BCause и фондация „Благотворител".