Европейските пазари приключиха предимно с ръстове

По-важните европейски фондови пазари приключиха сесиите си в петък с ръстове, което им помогна да останат на зелена територия за седмицата, предава Си Ен Би Си.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,5 на сто, след като в четвъртък добави също 0,5 на сто и по-рано през деня достигна рекордно равнище, отбелязвайки пети пореден ден на растеж.

Лондонският FTSE 100, който по-рано тази седмица достигна исторически връх, се увеличи с 0,7 на сто, швейцарският SMI добави 0,6 на сто, а италианският FTSE MIB – 0,4 на сто, пише БТА.

Акциите на австрийската "Райфайзен Банк" (Raiffeisen Bank) поскъпнаха със 7,4 на сто и оглавиха Stoxx 600 в края на търговията. Вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че Европейският съюз планира да отмени санкции срещу руски олигарх, за да компенсира банката за щети от дейността ѝ в Русия. "Райфайзен" разполага с най-големия останал руски клон сред западните банки. Позовавайки се на анонимни източници, Ройтерс съобщи по-рано, че кредиторът е пропуснал последния си опит да продаде дял от руския бизнес.

Пазарните участници насочиха вниманието си към дефанзивни сектори, отбеляза анализаторът Андреас Липков, според когото "няколко смели купувачи" са предпочели акции от циклични компании. От това се възползваха БАСФ (BASF), "Даймлер Трък" (Daimler Truck), "Континентал" (Continental) и "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz).

Водещият германски бенчмарк Dax загуби 0,18 на сто до 24 378,80 пункта. MDax нарасна с 0,66 на сто до 30 936,49 пункта. Индексът EuroStoxx 50 се увеличи с 0,1 на сто. В Париж CAC 40 добави 0,31 на сто към стойността си, а в Рим FTSE MIB се повиши с 0,4 на сто.

Третият ден от частичното спиране на работата на държавните институции в САЩ не оказа съществено влияние върху пазарите. Отсъствието на ключови икономически данни засилва очакванията за понижение на лихвените проценти в края на октомври.

В Европа акциите на производителите на стомана останаха търсени. Анализаторът Тристан Гресер от "Ексен Би Ен Пи Париба" (Exane BNP Paribas) повиши два пъти рейтинга на "Залцгитер" (Salzgitter) – от "underperform" на "outperform". Цената на акциите на компанията се увеличи с 10,7 на сто и достигна най-високото си равнище от юли 2023 г. "Тисенкруп" (Thyssenkrupp) напредна с 5,5 на сто.

Акциите на "Хохтийф" (Hochtief) продължиха възхода си и поскъпнаха с 2,6 на сто, подкрепени от нова поръчка в САЩ – строителство на първия закрит стадион в щата Охайо, възложено на съвместно предприятие с "Ейком Хънт" (Aecom Hunt) и дъщерното дружество "Търнър" (Turner).

За разлика от тях книжата на "Айонос" (Ionos) поевтиняха с 3,4 на сто заради прибиране на печалби, като компанията бе сред изоставащите в MDax.

Регионалните лидери на Европа обсъдиха тази седмица в Копенхаген изграждането на "стена от дронове" срещу нарушаване на въздушното пространство. В петък летището в Мюнхен временно спря полети след сигнал за дронове. Индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense се повиши с 0,5 на сто, а акциите на италианската компания "Авио" (Avio) нараснаха с 2 на сто.

В Швейцария индексът на потребителските цени отчете спад от 0,2 на сто през септември спрямо предходния месец. Според Швейцарската федерална статистическа служба това се дължи на по-ниски цени на хотелски нощувки, самолетни билети и пакетни пътувания. Пазарите очакват централната банка да запази основната лихва на равнище 0 процента на заседанието си през декември.

Промишленото производство във Франция отбелязва неочакван спад през август, показаха изнесени днес данни на Националния статистически институт "Инсее" (Insee). Изненада дойде от Италия, където продажбите на дребно се понижиха неочаквано през август, след като през юли останаха без промяна. Стойността на продажбите спада с 0,1 на сто на месечна база през август, докато икономистите очакваха да няма промяна.

Инвеститорите продължиха да следят и развитието на бюджетния блокаж в САЩ. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви пред Си Ен Би Си, че блокирането на работата на правителството може да навреди на растежа.