Спокойна седмица за световната търговия със зърнени стоки отчита Софийската стокова борса

Световната търговия остана спокойна през изминалата седмица, без да се наблюдават особено големи промени в цените на борсовите стоки, анализират експертите на Софийската стокова борса (ССБ), посочва БТА.

В САЩ фючърсите за пшеница спадат до около 210-220 долара за тон. Това представлява леко месечно увеличение, но спад от 12,88 на сто на годишна база и леко седмично намаление от около 0,2 на сто.

В Европа цените остават под натиск поради изобилно предлагане на световния пазар и засиленото производство в Европейския съюз (ЕС), като Франция и Германия запазват стабилен износ. Русия, водещ износител, отчита стабилни доставки след повишена прогноза за реколтата. Във Франция цената тази седмица е 191 евро за тон, в Украйна - 230-232 долара за тон, а в Русия - 227 долара за тон.

Главните причини за движението на цените са рекордно високи запаси в САЩ, по-голямо от очакваното производство в САЩ и Русия и слабо търсене за износ, отчитат от ССБ.

Цената на царевицата в САЩ е 203 долара за тон при леко седмично понижение. В Европа и Русия цените са стабилни с леки спадове в резултат на слабо търсене и силни очаквания за реколтата. Производството в САЩ беше ревизирано нагоре до рекордни 16,81 млрд. бушела, а запасите достигнаха най-високо ниво за последните седем години. Въпреки активния износ, световното търсене не успява да отговори на увеличеното предлагане и това води до понижени цени. Ограниченият износ от Украйна и Турция оказва минимално влияние върху цените.

Във Франция цената на царевицата тази седмица е 185 евро за тон, в Украйна - 225 долара за тон, а в Русия - 215 долара за тон.

Слънчогледовото олио се задържа на цени в диапазона 1222 - 1254 долара за тон в САЩ, като през последните седмици е налице стабилизация на цените. В Русия цената ФОБ (FOB - Free On Board - на границата на страната износител) се повишава с 10-15 долара за тон до диапазон 1170 - 1180 долара за тон заради забавена реколта и по-силно търсене от Турция. В Украйна цената остава висока (1170 – 1190 долара за тон), подкрепена от забавеното прибиране на реколтата. В Европа цените се задържат стабилни при очаквания за голяма реколта в Русия и Казахстан, но местни ограничения и промяна в турския внос влияят върху динамиката.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна. Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон (230,08 евро за тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 340 лева за тон (173,84 евро за тон).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени, вариращи от 2500 (1278,23 евро за тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро за тон).

В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ сделки има в съответствие с наближаващия студен сезон за дървесни пелети в диапазон 530 - 650 лева за тон (270,98 - 332,34 евро за тон). При енергоносителите се изкупиха природен газ, компресиран, на 1243,62 лв./хил.н.куб.м (635,85 евро/хил.н.куб.м) и газьол за ПКЦ в рамките от 2002,06 до 2380 лв./хил.л (1 023,64 - 1 216,87 евро/хил.л).