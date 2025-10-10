ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Официално: Президентът няма да подписва шефските н...

Зареждащите се хибриди бълват 5 пъти повече вредни емисии

Георги Луканов

Плъгин хибридите също са на прицел от политиците в Брюксел.

Нови данни от Европейския съюз показват, че plug-in хибридните автомобили (PHEV) замърсяват много повече, отколкото измерват официалните тестове. Докато лабораторните данни дават средни емисии от само 28 г CO2 на километър, реалните показатели, събрани от 127 000 PHEV коли, регистрирани през 2023 г., разкриват емисии, близки до 139 г/км или почти пет пъти по-високи. Собствениците очевидно ги карат доста повече на бензин, отколкото на електричество.

PHEV автомобилите, които работят частично на електричество, но все още разчитат на бензинови или дизелови двигатели, в момента представляват около 8,6% от всички продажби на нови коли в ЕС. Автомобилните производители искат да продължат да ги продават дори след изтичането на крайния срок на ЕС за превозни средства с нулеви емисии през 2035 г. Те се надяват, че ЕС ще разхлаби правилата.

За да се справи с това несъответствие, ЕС планира да затегне коефициента на полезност - формула, използвана за коригиране на официалните оценки за CO2, за да се отрази по-добре как тези автомобили всъщност се управляват.

