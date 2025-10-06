Тайна колекция от ферарита и други супер коли за над 100 млн. евро отива на търг

На закътано място на Швейцария, една от най-впечатляващите колекции от частни автомобили в света е била скрита в продължение на години. Сега, под името Tailored for Speed ​​​​Collection, 42 суперколи ще бъдат продадени на търг от аукционната къща RM Sotheby's.

Самоличността на собственика не е разкрита, но е ясно, че той е истински любител на Ferrari. От 42 автомобила, цели 33 носят емблемата на легендарния кон, а много от тях принадлежат към самия връх в историята на марката. Най-ценният е Ferrari 333 SP от 1998 г., един от само 40-те произведени някога, който спечели и две състезания от Световната купа през 1999 г. Очакваната цена за него варира между 5,5 милиона и 6,5 милиона долара. В допълнение към него, списъкът включва и екстремни състезателни модели като FXX-K Evo, FXX Evo и 599 XX, с очаквани суми между 3,5 и 5,5 милиона.

Сред пътните модели се открояват LaFerrari Aperta от 2017 г., чиято цена може да достигне 5,5 милиона евро, както и Daytona SP3, F40 и 812 Competizione A. Колекцията включва също рядък SA Aperta, F12tdf и дори състезателен 488 GTE Evo.

Въпреки че Ferrari доминира, колекцията предлага и други бижута. Има Pagani Huayra Roadster BC в Glossy Blue Francia, на стойност до 4,4 милиона евро както и ултра редкият Huayra R и новата Utopia. Bugatti допринася за колекцията със зашеметяващия Chiron Super Sport от 2023 г. в Carbon Blue с едва 500 километра пробег, оценен на 4,4 милиона евро.

Списъкът се допълва от Lamborghini Sian FKP 37, Huracan Technica 60th Anniversary Edition, Bentley Continental GT3-R и Mercedes-AMG GT2 Pro. Общата стойност на колекцията не е разкрита, но се смята, че тя може да достигне доста над 100 милиона евро.