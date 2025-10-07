ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кибератака срещу Renault и Dacia

Dacia повече от 10 години произвежда коли в Мароко.

Renault стана поредната жертва на кибератака. Според британското издание Auto Express, британските клиенти на френската компания и нейната сестринска марка Dacia са били предупредени, че хакери са откраднали личната им информация, включително пощенски адреси и имейли.

Информацията, открадната от фирма за обработка на данни на трета страна, включва имената, адресите, имейлите, телефонните номера и регистрациите на превозните средства на клиентите на Renault и Dacia.

За щастие, Renault потвърди, че "финансовите данни и паролите не са били компрометирани". Dacia потвърди същото.

Френската марка също така заявява, че инцидентът, "който е бил премахнат", е бил изолирана атака и че никоя от собствените ѝ системи не е била инфилтрирана.

Клиентите са предупредени да внимават за подозрителни имейли и телефонни обаждания и че Renault никога няма да поиска паролата ви. Всяко обаждане или съобщение, което твърди, че е от Renault, вероятно е измама.

Новината идва точно когато Jaguar Land Rover се готви да рестартира производството след едномесечно спиране поради мащабна кибератака, която струва на компанията милиарди паунда и излага на риск хиляди работни места.

