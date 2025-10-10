ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България ще приема турнир от Лигата на нациите при...

Продажбите на нови коли в Русия са паднали с 25%

Георги Луканов

Lada Iskra е първата нова руска кола, която ще се произвежда от години. Снимка: АвтоВАЗ

Продажбите на нови леки автомобили, търговски превозни средства, камиони и автобуси в Русия са спаднали с 25 процента в периода от януари до септември тази година, до 1,014 милиона бройки, съобщи руското Министерство на промишлеността и търговията.
Пазарът на нови местни автомобили е загубил пет процента от продажбите и сега това число е около 556 900 бройки.

През деветмесечието продажбата на леки автомобили е намаляла с 22% спрямо предходната година, до 890 300 бройки, продажбата на лекотоварни автомобили е спаднала с 21% (до 75 500 бройки), на камиони с 56% (40 300) и на автобуси с 45% (8100 бройки).

Пазарът на нови електрически автомобили е спаднал с 43 процента на годишна база, от 15 200 през деветте месеца на 2024 г. до 8700 в периода от януари до септември тази година.

