Илия Лингорски от БНБ: Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро

60 работни дни остават до официалното преминаване към евро у нас. Най-важното е да не оставяме всичко за последния момент. Това заяви Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

По думите му подготовката на платежните системи е напреднала, а банковата система е подготвена за преминаване към единната европейска валута. Усилията на регулаторите са много важни, за да могат всички граждани да са сигурни в процеса на преминаване към еврото.

"Да не изчакваме до последния момент и максимално наличностите в обращение, които имаме в български лева, било то хартия, монети, от рано да започнем да ги внасяме по банковите си сметки. Превалутирането чрез банковата сметка ще бъде най-удобният начин за всеки един да не се реди на опашки. Има населени места в България, които са много малки, в които няма банкови клонове, където вече "Български пощи" ще поемат част от товара и те ще обезпечат едно спокойствие и сигурност за жителите на тези малки населени места, които ще могат да обменят, както през банките без комисионна през първите 6 месеца", коментира Лингорски.

