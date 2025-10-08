ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия прехвана кораби от нова междунар...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21430152 www.24chasa.bg

Nissan продава футболния си клуб заради кризата

Георги Луканов

[email protected]

1196
Медии се събраха пред сградата на "Нисан мотър" в Токио Снимка: Архив

Nissan се бори с финансови затруднения от години, а последният ход показва колко сериозна е ситуацията. Според японския вестник Nikkei, автомобилният производител обмисля продажбата на мажоритарен дял в "Йокохама Маринос" (Yokohama F. Marinos), един от най-успешните футболни клубове в Япония.

Историята на клуба датира от 1972 г., когато е основан като фабричен отбор за служители на Nissan. Само четири години по-късно той печели регионалната лига Канто и през следващите десетилетия се утвърждава на върха на японския футбол.

Сегашния си вид тимът придобива през 1999 г., след обединението си с градския съперник "Йокохама Флюгелс". Преди това носи името "Нисан Моторс". Той е най-дълго задържалият се отбор в елита (от 1982 г. насам) без прекъсване. Два кръга педи края обаче тимът е на предпоследно място и най-вероятно ще изпадне за първи път.

Nissan държи около 75% от собствеността на клуба, а останалата част е собственост на City Football Group, която притежава "Манчестър Сити". Но сега японският производител може напълно да се оттегли от футбола, а голяма IT компания се споменава като потенциален купувач. 

Подобен обрат би отбелязал края на една ера. В началото на века тогавашният изпълнителен директор Карлос Гон изключи спортните проекти от вълната от съкращения, считайки ги за важни за имиджа на марката. Сега обаче, след като компанията отчете загуба от около 4,2 милиарда евро в началото на годината, приоритет е запазването на основния бизнес.

Медии се събраха пред сградата на "Нисан мотър" в Токио Снимка: Архив
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)