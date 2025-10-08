Nissan продава футболния си клуб заради кризата

Nissan се бори с финансови затруднения от години, а последният ход показва колко сериозна е ситуацията. Според японския вестник Nikkei, автомобилният производител обмисля продажбата на мажоритарен дял в "Йокохама Маринос" (Yokohama F. Marinos), един от най-успешните футболни клубове в Япония.

Историята на клуба датира от 1972 г., когато е основан като фабричен отбор за служители на Nissan. Само четири години по-късно той печели регионалната лига Канто и през следващите десетилетия се утвърждава на върха на японския футбол.

Сегашния си вид тимът придобива през 1999 г., след обединението си с градския съперник "Йокохама Флюгелс". Преди това носи името "Нисан Моторс". Той е най-дълго задържалият се отбор в елита (от 1982 г. насам) без прекъсване. Два кръга педи края обаче тимът е на предпоследно място и най-вероятно ще изпадне за първи път.

Nissan държи около 75% от собствеността на клуба, а останалата част е собственост на City Football Group, която притежава "Манчестър Сити". Но сега японският производител може напълно да се оттегли от футбола, а голяма IT компания се споменава като потенциален купувач.

Подобен обрат би отбелязал края на една ера. В началото на века тогавашният изпълнителен директор Карлос Гон изключи спортните проекти от вълната от съкращения, считайки ги за важни за имиджа на марката. Сега обаче, след като компанията отчете загуба от около 4,2 милиарда евро в началото на годината, приоритет е запазването на основния бизнес.