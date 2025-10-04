ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бронз за България от силен турнир по борба в Русия

Монтират мобилни агрегати в най-засегнатите от потопа райони

Снимка: Pixabay.

"Електроразпределителни мрежи Запад" (ЕРМ Запад) започва монтиране на мобилни агрегати в най-засегнатите райони, където отстраняването на авариите е възпрепятствано от тежките условия, заради които е обявено извънредно положение, предава БТА.

Първият агрегат ще бъде монтиран в село Бойковец, община Етрополе, тъй като достъпът до електропровода е невъзможен, съобщиха от дружеството.

Екипите на ЕРМ Запад продължиха и през нощта да отстраняват повредите по мрежата.

Към 11:00 часа на 4 октомври усилията са съсредоточени в Софийска област – най-вече в района на Своге и Етрополе, Пернишка област – в района на Трън, Земен и Ковачевци, както и в общините Кюстендил и Трекляно.

За да достигнат до авариралите участъци, се налага служителите на ЕРМ Запад да проправят временни пътища.

Всички аварийни екипи са на терен и са насочени към най-засегнатите райони. Очаква се електрозахранването да бъде възстановено в рамките на деня.

Информация за районите, в които има прекъсвания, може да бъде намерена на интернет страницата на ЕРМ Запад в секция "Прекъсвания".

