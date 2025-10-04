Рекорден брой електромобили са продадени във Великобритания през септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продажбите на нови електромобили във Великобритания достигнаха рекордно високо ниво през миналия месец, показват най-новите данни на браншовата Организация на производителите и търговците на автомобили (SMMT), предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

От организацията посочват, че през септември в Обединеното кралство са регистрирани 72 779 нови електромобила, което е с 29,1 на сто повече в сравнение със същия месец през 2024 година. Това се дължи отчасти на субсидията за електромобилите от Министерството на транспорта, която "даде допълнителен тласък в определени сегменти", пише БТА.

Ръстът е в резултат и на отстъпките от производителите и на по-големия избор от модели, обясняват експертите.

Новите електромобили, задвижвани изцяло чрез батерии, са имали дял от 23,3 на сто от пазара през септември. Делът им се е увеличил с 20,5 на сто на годишна основа.

Съгласно британската правителствена програма за автомобили с нулеви емисии, най-малко 28 на сто от новите автомобили, реализирани от всеки производител в страната през тази година, трябва да отделят нулеви емисии.

Като цяло пазарът на нови автомобили във Великобритания е нараснал с 13,7 на сто през миналия месец в сравнение със септември 2024 г., като регистрациите на нови автомобили са достигнали 312 887.

"Електрифицираните автомобили стимулират растежа на пазара след слабото лято, а с рекордното приемане на програмата за автомобили с нулеви емисии, масивните инвестиции в сектора дават резултат, въпреки че търсенето все още изостава от поставените цели", заяви изпълнителният директор на Организацията на производителите и търговците на автомобили Майк Хоус.

Според него субсидията за покупка на електромобил ще помогне да се преодолее една от пречките, които възпрепятстват повече шофьори да преминат към модели, които не отделят замърсяващи газове.

От септември купувачите на нови електромобили могат да получат субсидии за покупка на електромобили на стойност 1500 британски лири (2021 долара) или 3750 британски лири, в зависимост от критериите за устойчивост.

Британското министерство на транспорта е инвестирало 650 милиона лири в схемата.

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви, че отстъпките са предизвикали скок на продажбите на електромобили, като са ги направили по-евтини и достъпни за повече домакинства.

"Чрез намаляване на разходите за семействата ние подкрепяме индустрията, подпомагаме британските работни места и стимулираме растежа", каза Александър.