Историк: Попаднах на древна обсерватория в Пловдив...

Илон Мъск се ядоса, че му оспорват бонуса от 1 трилион и показа как роботът Оптимус учи кунг фу

Роботът Оптимус тренира кунг фу. СКРИЙНШОТ: ПРОФИЛЪТ В Х НА ИЛОН МЪСК

Милиардерът Илон Мъск очевидно се ядоса, че част от акционерите оспорват възнаграждението му под формата на акции в "Тесла" в размер на 1 трилион долара и показа как любимия му робот Оптимус тренира кунг фу. 

Тези дни той обеща на всички инвеститори трилиони долари приходи и ги увери, че ще си получи рекордния бонус само ако постигне заложените цели, за които предварително е поел ангажимент. 

Част от тях са феноменалните продажби на робота Оптимус, който ще бъде програмиран в зависимост от нуждите на купувачите - от иконом в домовете, през гледач на възрастни до перфектния и неуморен работник във фабрики и заводи. 

За да покаже колко е мултифункционален преди часове Мъск публикува видео как творението му се обучава на китайското бойно изкуство кунг фу. 

 

