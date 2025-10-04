ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Димитров, КНСБ: Да се увеличава ДДС е вредно, бедните ще станат по-бедни

Пламен Димитров, президент на КНСБ Снимка: Би Ти Ви

"Да се увеличава ДДС е вредно, повишение би могло да се очаква при акцизите". Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по НОВА.

„Прогнози на хартия доста често излизат грешни. В случая данъчните ни прогнози са и напрегнати, тъй като искахме да влезем в трите процента дефицит. Проблем са и неправилно планираните приходи от данъци", коментира Димитров. Капиталовата програма на страната той определи като „безпрецедентна".

„Ако програмата се изпълни, там ще можем да покрием липсите от събирането на данъци към края на годината като буфер. Не е нужно да сме песимисти – запътили сме се към влизане в еврозоната, а една част от държавите са имали и по-големи дефицити, макар и за кратко", обясни още той. По-думите му, дефицит в бюджета, разрешен за кратко, не би довел до най-крайните и негативни сценарии за страната.

Според Димитров, средствата за енергетика, които страната ни планира, е редно да се инвестират по програмите, важни за развитието на сектора.

„Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка. Редно е да се балансира дефицитът до 3% за следващата година, а това може да стане като се регулират събираемостта и механизмите за облагане. Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно – така, чрез един косвен данък, ще направим бедните още по-бедни", каза още Димитров.

Пламен Димитров, президент на КНСБ

