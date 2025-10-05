Всички плодове и зеленчуци са по-евтини на борсите тази седмица. Само доматите поскъпват с над 15%

Всички плодове и зеленчуци са по-евтини на борсите тази седмица с изключение на доматите, които поскъпват с над 15 процента, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва и тази седмица, като разликата е с 0,09 процента надолу до 2,270 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,272 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпване тази седмица се наблюдава единствено при доматите, които са с 15,19 на сто нагоре до 1,40 лева за килограм. На обратната страна, най-много поевтинява зрелият лук кромид - с 15,04 на сто до 0,96 лева за килограм. Значително по-ниски са също цените на картофите - с 12,13 на сто до 0,96 лева за килограм, краставиците - с 11,90 на сто до 1,98 лева за килограм, и тиквичките – с 11,42 на сто до 1,26 лева за килограм. По-евтини са морковите - с 8,18 на сто до 1,15 лева за килограм, зелето - с 5,05 на сто до 0,94 лева за килограм, червените чушки - с 4,87 на сто надолу до 2,05 лева за килограм, и зелените чушки - с 4,19 на сто нагоре до 1,77 лева за килограм.

При плодовете всички цени са надолу. Най-значително отстъпват дините - с 9,96 на сто до 0,61 лева за килограм. Ябълките са по-евтини с 5,78 на сто до 2,61 лева за килограм, а лимоните - с 5,43 на сто до 4,18 лева за килограм. Цената на прасковите е по-ниска с 3,93 на сто до 3,97 лева за килограм, а тази на гроздето - с 3,62 на сто до 2,86 лева за килограм.

Цената на кравето сирене скача с 0,73 на сто до 12,05 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 1,28 на сто до 17,97 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 3,12 на сто надолу и се продава по 1,32 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,88 на сто до 2,25 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-ниска и то се търгува по 3,11 лева за брой, което е с 0,24 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,14 на сто до 6,94 лева за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 1,33 на сто до 0,37 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,2 на сто надолу до 3,30 лева за килограм, докато тази на брашното тип 500 е с 5,3 на сто нагоре до 1,54 лева за килограм. Олиото поевтинява тази седмица с 2,74 на сто до 3,20 на лева за литър, а захарта поскъпва с 1,67 на сто до 1,83 лева за килограм. По-високи са цените на зрелия фасул - с 0,35 на сто до 4,29 лева за килограм, и лещата - с 0,58 на сто до 4,33 лева за килограм.