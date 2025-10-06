Нова порция стари дизелови коли се задава към Балканите, в Германия съд обяви 7,8 млн. автомобили за незаконни

Висшият административен съд на Шлезвиг-Холщайн взе решение което може да има сериозни последици за собствениците на приблизително 7,8 милиона дизелови автомобили в Германия. Анализатори разкриха, че при нормални експлоатационни условия емисиите като цяло са в съответствие с нормите, но има вътрешен механизъм за деактивиране на системата EGR, когато двигателят е студен или когато околната температура падне под 10 градуса. Този механизъм намалява ефективността на обработката на емисиите при чести експлоатационни условия.

Съдебното решение изисква или технически модификации на тези двигатели, за да се премахне т. нар. софтуер за "термичен прозорец", или премахване на "замърсяващите" коли от пътищата. На практика производителите оспорват осъществимостта на тези модификации, твърдейки, че при по-стари двигатели интервенциите може да са невъзможни, а при по-нови двигатели те биха били изключително скъпи.

Решението не е окончателно. Може да се подаде жалба до по-висшите съдилища и автомобилите да продължат да се движат, докато не бъде взето окончателно решение. Прогнозата обаче е песимистична за собствениците на тези дизелови автомобили, тъй като пазарната им стойност ще бъде намалена, а рискът от забрана ще се увеличи.

Най-засегнати са дизеловите модели от марки като VW, Audi, Skoda, BMW, Mercedes, Toyota, Volvo, Opel, Fiat и Renault. Ако даден автомобил има стандарти за емисии Euro 5 или Euro 6a-c, тогава е много вероятно той да бъде засегнат.

Германската автомобилна индустрия е в труден период. Налагането на забрана на движение или скъп ремонт върху толкова голям брой коли би означавало огромни разходи, в момент, когато натискът за адаптиране към строгите норми за емисиите и преминаване към електрическа мобилност вече е висок.

Въпреки това, някои от тези автомобили вероятно ще се озоват на балканския пазар, включително и в България, прогнозират в Германия.