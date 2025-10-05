Боршош докара в Пловдив световния елит на винения туризъм, чертаят стъпки за години напред (Снимки)

Шест пъти са нараснали избите у нас за 15 години и от 60 вече са 360, обяви проф. Пламен Моллов

България вече е на световната карта за винен туризъм. Показва го провеждането на 9–тата глобална конференция, която се открива утре в Пловдив.

"Предстои да разберете какво ще се случи в световен мащаб за години напред в изкуството на виното. И това ще стане именно тук, в Пловдив", обяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

Над 300 участници от 30 държави се представят на форума, който може да се определи като ООН–то на виното. За да стане провеждането му в България факт, са положени огромни усилия във вътрешен и международен план, посочи самият министър. А проф. Пламен Моллов от Университета по хранителни технологии определи значението му като стратегическо. Министърът на туризма Мирослав Боршош сяда до Сандра Карвао, една от важните фактори в UN Tourism. Снимка: Радко Паунов

"Това са престиж, контакти на най–високо ниво и споделени практики", обясни пред "24 часа" Моллов.

Според Боршош страната ни вече е гарант, че българският винен туризъм поглежда към световните пазари, а България се е утвърдила като важна дестинация сред големите страни в този бранш.

"През последните години нашите винопроизводители успяха да вдигнат нивото на българското вино, защото разбраха, че в това се крие успехът и на техния бизнес, и на самия туризъм", отбеляза министърът. Министърът на туризма Мирослав Боршош се ръкува с Живко Енчев от Асоциацията на винените професионалисти. Снимка: Радко Паунов

Голямото признание дойде от Сандра Карвао, която е директор "Пазарна информация , политики и конкурентноспособност" в UN Tourism. По думите й събитието в Пловдив е от глобално значение. Досега такива срещи са провеждани в Чили, Аржентина, Испания и Италия. А сега с домакинството си Пловдив укрепва ролята на България в световен мащаб, отбеляза тя.

Пилар Родригес, призната за посланик на гастрономическия туризъм в световната организация, поздрави страната ни за отлични резултати през 2024 години във винения туризъм. Самата Родригес е чилийски шеф–готвач, а заведението й в нейната страна е обявено от CNN за топдестинация, която непременно трябва да се посети. Според чилийката съчетанието на кухня, вино и култура е пример как кулинарията може да бъде движеща сила в туризма. "Вино и храна вървят ръка за ръка и спомагат за социалното сближаване на хората", отбеляза Пилар Родригес.

"Пловдив заслужава това домакинство, защото съчетава традиция, потенциал и култура. Убеден съм, че пловдивчани ще отговорят с гостоприемство. Градът е център на Тракия с десетки изби. А събития като "Вино и гурме", "Дефиле на младото вино", "Празник на мавруда" и "Винария" са доказателство за този тип туризъм, който развиваме", отбеляза кметът Костадин Димитров.

Колежката му от Хисаря Ива Вълчева благодари, че е поканена на такъв висок форум и посочи, че курортният град е вече член на Европейската асоциация на историческите термални градове. Мирослав Боршош отбеляза, че са положени големи усилия във вътрешен и международен план, за да бъде организирано това събитие в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Според Гергана Тодорова, създател на първата дигитална платформа, популяризираща винените региони и култура у нас, комбинацията вино и изкуство ще привлича все повече нова публика. А кметът на Чирпан Ивайло Крачолов отбеляза как градът му се е наложил като фестивална дестинация благодарение на виното и културата.

Как българското вино може да бъде наложено по света, попита "24 часа" проф. Пламен Моллов.

"Преди 15 години се инвестираха доста средства за създаване на лозя и изби. Ако през 2010 година имаше около 60 изби в България, сега регистрираните са 360, тоест ръстът е с шест пъти. Много от тях са малки, семейни, но те също определят облика на винарството, защото на вътрешния пазар са активни", посочи Моллов, който беше преди председател на Лозаро–винарската камара.

Твърди, че посещава някои от тях и вижда качественото им израстване. На външния пазар не могат да направят нищо сами, защото нямат такива количества. Но могат през винарския туризъм да дръпнат напред и да се наложат пред посетителите, сред които има и много чужденци у нас, допълни проф. Моллов.

Той се позова на международно проучване, което показва, че 75 процента от туристите, когато отиват да посещават някакво място, освен другите атракции, които ги вълнуват, задължително наблягат на храната и виното, което предлага съответният регион.

"Само така България може да пробие и наложи своето вино", обобщи проф. Моллов.