На самолета без лична и бордна карта не е фантастика

Международната организация за гражданска авиация и ЕК вече разработват технологията

От 12 ноември "Раянеър" пък премахва хартията

Да се качиш на самолета, без да показваш лична карта или паспорт и бордна карта - вероятно звучи като фантастика, но всъщност не е.

Международната организация за гражданска авиация (ICAO) работи усилено по цифрово удостоверение за пътуване, което ще замени физическия паспорт.

Идентификационни данни ще се съхраняват на телефона и ще се използват за цялото пътуване

- от резервацията на полета до вземането на багажа. Освен това те ще се актуализират автоматично, ако данните за полета се променят.

Напредъкът към цифровите биометрични удостоверения става възможен с увършенстването на технологията за разпознаване на лица. ICAO вече определи и стандартите за удостоверяване на самоличността. Чрез тях с биометричните данни се създава сигурна версия на документа за самоличност за смартфон, като физическите паспорти остават като резервно копие.

На практика при въвеждането на системата тя ще проверява самоличността чрез лицево разпознаване. Така контролно-пропускателните пунктове на летищата няма да изискват документи.

Въпреки че все още няма официална дата за въвеждането й, някои авиокомпании вече тестват системата. Според директора по управление на продукти в Amadeus - най-голямата компания за туристически технологии в света, тази промяна се проучва заедно с международни организации, за да се гарантира, че е безопасна, функционална и съвместима във всички страни.

Първите, които са изпробвали тази система, са British Airways, Air France-KLM, Finnair и Saudia Airlines. Те твърдят, че новите удостоверения ще им позволят да предложат по-плавно, по-модерно и персонализирано изживяване на пътниците. Всичко подсказва, че големите авиокомпании са близо до приемането на новата цифрова идентичност като стандарт.

В подкрепа на ICAO дойде и

предложение на ЕК за цифрово приложение за пътуване,

което да бъде достъпно за всички граждани на ЕС и на държави извън ЕС с биометричен паспорт или лична карта, пътуващи до или от Шенгенското пространство. Чрез него хората могат да създават цифрови удостоверения за самоличност за пътуване и да представят предварително на граничните органи своите планове и документи за пътуване, за да се ускорят проверките на границата.

Приложението ще изисква съгласието на потребителя преди обработването на личните данни. Освен това за граничните органи ще бъдат организирани обучения относно правилата за сигурност и защита на данните, преди да им бъде позволен достъп. Остава Съветът на ЕС и Европейският парламент да постигнат съгласие по предложенията. След като те бъдат приети, ще бъдат разработени цифровото приложение на ЕС за пътуване и необходимите технически стандарти.

А като първа стъпка към това са електронните бордни карти,

които все по-често заместват тези, отпечатани на хартия. При чекиране онлайн за полет в телефона се появява и бордна карта, с която да се качите в самолета. Онлайн регистрацията е задължително при нискотарифните компании например.

А “Райанеър" отива още по-далеч и от 12 ноември се отказва изцяло от хартиените бордни карти. На самолетите на компанията качването ще става с електронна в телефона. Ако се окаже, че батерията му е изтощена, няма проблем - авиокомпанията имa данните за пътника от неговото чекиране и може да извърши проверка на гейта на летището. Така ще се действа и ако по някаква причина не може да се сканира баркодът на мобилната карта от телефона.

Останалите нискотарифни авиокомпании все още са по-предпазливи и при тях важат разпечатани на хартия бордни карти заедно с електронните. При първия вид неудобството е в това, че ако има промяна в резервацията - например добавяне на багаж или друга услуга, трябва нова регистрация и разпечатване отново на бордна карта.

Традиционните авиокомпании също предлагат онлайн чекиране с електронна бордна карта или отпечатана на хартия. Обичайно онлайн регистрацията се “отваря” 24 часа преди излитане и се “затваря” 1 час преди полета.

“Луфтханза” предлага безплатно чекиране на гише на летището. За основни дестинации в Германия то е 24 часа. Има и онлайн услуга, като за страните в Шенгенското пространство се предлага автоматична регистрация.

Стандартното чекиране онлайн е достъпно по целия свят за всички полети,

изпълнявани от “Луфтханза”, “Австрийските авиолинии” и “Суисеър”.

Мобилната бордна карта е налична за почти всички дестинации. При изключителни обстоятелства обаче е възможно да не може да бъде издадена поради официални разпоредби. В този случай ще получите само потвърждение за чекиране, а бордната карта ще се вземе от гишето на летището.

“Еър Франс” е с безплатно чекиране на всички летища. Часовете на отваряне и затваряне на гишетата варират в зависимост от дестинацията. В Европа - 2 часа преди полет и затварят 45 минути преди заминаване. За Северна и Южна Америка и Африка - 3 часа и 1 час преди планираното излитане. На избрани летища има машини за самостоятелно чекиране.

Регистрацията онлайн е достъпна 30 часа преди заминаване и 24 часа за полети от и до САЩ чрез телефон или компютър. Най-късно бордна карта се разпечатва 2 часа преди заминаване. Може да запазите картата на телефона си и да представите QR кода от екрана на мобилния телефон на летището.