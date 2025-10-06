Да ти влезе дизайнер вкъщи – пести време и става красиво, но е скъпо – 50 лева и нагоре за кв. метър

Актуалните тенденции са по-изчистени визии, естествени материали, засилена връзка с природата

Интериорният дизайн вече не е екстра, а услуга, която може да спести време и грешки при обзавеждането на дома. Цената обаче не е от ниските. Точни тарифи е трудно да се определят, тъй като зависят от много фактори. Някои дизайнери дават само идейна част, други включват 3D визуализации, списък с мебели и материали, а трети поемат и надзора на ремонта.

Минимум 200 лева на квадратен метър за качествен ремонт и дизайн - такива сума се дискутира по форуми в социалните мрежи. Включва не само проект, но и цялостното изпълнение на ремонтните дейности. Други потребители разказват, че са платили по 50–100 лева на кв. метър само за дизайнерска услуга с чертежи и визуализации.

Интериорният дизайнер Бетина Караджова посочва, че цените варират между 40 и 60 евро на квадрат. Имало и ситуации, в които можело да се стигне и до 200 евро и нагоре. “Има колеги, които

предпочитат да направят оферта според трудностите на проекта и желанията на клиента

Тогава се дава цена за целия проект, а не на квадратен метър”, обяснява тя. Изготвянето на проект може да продължи от 30 до 60 дни. В него би трябвало да се включва и услугата авторски надзор, която е много важна част от самия интериорен дизайн, и до голяма степен вдига качеството на услугата.

Най-общо казано това означава, че след готовия проект дизайнерът ще помогне за реализацията му. Ще съдейства за намиране на майстори, за снабдяване с материалите, ще помага с наблюдение и контрол при изпълнението, за да може клиентът да получи реално това, което е видял. Повечето дизайнери имат сключени договори с компании изпълнители, за да гарантират контрол на качеството.

Понякога обаче тази услуга се таксува отделно - примерно на час или в зависимост от това как се разпределя времето за различните дейности. Поради това може да се дадат две цени, като в едната влиза само проект, който клиентът сам изпълнява, а при другата вече е с много по-голямо участие на дизайнера.

За да е напълно професионална услугата, Караджова смята, че трябва да има стандарт и когато се изготвя проект, той да бъде проектиран с реални материали и те да бъдат предоставени на клиента.

В сайта на интериорно студио се вижда, че предлагат два пакета - Basic и Premium. Първият включва консултация с дизайнер, архитектурно заснемане, монтаж и демонтаж на стени, 2D разпределение с мебели, изготвяне на табло с референтни снимки за избор на цветове и стил, 3D визуализации до 3 варианта, светодизайн и още 2-3 услуги. Ако клиентът избере този пакет, ще трябва да си отдели 50 лв. на квадратен метър без ДДС. Във втория отново се включват тези услуги, но и чертеж на мебели (без вътрешно разпределение), списък с готови мебели, използвани в проекта, осветителни тела и авторски надзор. При този пакет клиентът ще трябва да плати 75 лв. без ДДС.

Всъщност това е едно от малкото студия, в които могат да се видят точно посочени цени. Повечето дизайнери уточняват, че цената може да се коментира едва след лична консултация с клиента.

Гея Антонова е дизайнер, който често публикува видеа на своята работа в социалните мрежи, под които хората задават най-различни въпроси.

От нейните отговори например става ясно, че за 100-годишно жилище в столицата, на което му е направен основен ремонт, без обаче да уточнява квадратурата,

собствениците са платили 2100 лв. на кв. метър

В тази цена са включени ремонт, мебели, уреди и всичко необходимо за крайното завършване на жилището. И тя уточнява, че не работи на квадратен метър, тъй като всеки проект е индивидуален според сложността и затова се правят оферти след оглед.

И дава друг пример с апартамент от 75 квадрата, за който собствениците са платили 1800 лв. Това е сумата за целия проект - ремонт плюс всички мебели по поръчка, материали, в това число пердета, уреди, плочки, тапети, уточнява тя. Така всичко от началото до края излиза 150 000 лв., но проектът е от 2023 г., и Антонова уточнява, че с повишението на цените на всичко през тази година ще е с поне 10% отгоре.

Относно тенденциите Бетина Караджова споделя, че последните една-две години модата се измества към по-изчистени визии, естествени материали, засилена връзка с природата. Предпочитани са цветове като охра, канела, керемидено. “Хората вече искат всичко да е по-изчистено, прибрано, буквално всяко нещо да си има своето място”, казва тя.

Според нея изкуственият интелект може да генерира изображение и да даде идея, но такива могат да се вземат и от други места. Докато дизейнерът работи с реални размери и чертежи. Изкуственият интелект създавра визия, но не можеш да я дадеш на майсторите и те да работят по нея, посочва Караджова.