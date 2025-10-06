Играеш на борсата с AI без емоции, но пак няма гаранции, че печелиш

13% от дребните инвеститори използват изкуствен интелект за съветник

Не може обаче вместо нас да взема решения, а и допуска грешки

Здравей! Ще ти дам примерен план, ако имаш възможност, да заделяш 500 лв. месечно. Ако нямаш спестявания за 3 до 6 месеца настрана, първо събирай пари в сигурна банкова сметка или депозит. Разпределение на инвестициите - 70% в ETF-и върху глобални индекси, 20% в облигации или по-стабилни фондове, 10% в по-рискови активи - акции или крипто.

Това препоръчва изкуственият интелект (AI), ако го попиташ как да инвестираш. Но се застрахова, че дава само насоки, а не конкретен финансов съвет. Но създава феномен - човек, който тепърва навлиза в света на борсите и акциите, получава добър ориентир. В същото време инвестирането така, както го правят финансовите гурута, става достъпно за всеки - не е задължително да се ползват услугите на брокер, да се изчитат стотици страници с финансова информация, да се следят индекси и т.н.

Изкуственият интелект анализира милиони данни за секунди, идентифицира нововъзникващи тенденции,

преди да станат масови, персонализира стратегии въз основа на индивидуална толерантност към риск.

Може да извлича данни от различни източници, включително финансови отчети, статии и публикации в социалните медии. Това може да служи за ориентир как пазарът би реагирал на конкретни събития, които могат да повлияят на цените на акциите. Например внезапен скок в негативните настроения относно дадена компания може да сигнализира за предстоящ спад в акциите.

Помага и за управлението на риска, като провежда симулации на различни пазарни сценарии, за да оцени потенциалните резултати. Той може също така да предоставя предупреждения, когато са нарушени определени прагове на риск, за да се коригират стратегии. Напомня и за спазването на регулаторни изисквания.

На тези, които професионално се занимават с инвестиции, помага с това, че поема рутинните задачи и им дава възможност да се съсредоточат върху вземането на стратегически решения и управление на рискове. Ключово е

елимирането на емоциите от търговията

Често хората вземат решения, повлияни от чувства, което може да доведе до загуби, особено по време на пазарна нестабилност. Изкуственият интелект се придържа към решения без емоции, а основани на данни.

AI може и да помогне при стратегии, включващи технически анализ, които се опитват да определят посоката на акциите въз основа на предишни събития. Човешкият мозък понякога вижда модели, които в действителност не съществуват, но може и да пропусне такива.

Въпреки тези предимства финансистите са единодушни, че не трябва да се доверяваме сляпо на изкуствения интелект. Много инструменти

все още не се справят на достатъчно високо ниво

Липсват им данни в реално време, което е от съществено значение за надежден анализ на акциите, не могат да бъдат интегрирани в лични портфейли. Затова е добре приложения, базирани на AI, да се използват по-скоро като ориентир, а информация и предложените от него модели да бъдат сравнявани с други източници.

Експерименти на финтех компании показват, че AI може да синтезира добре информацията, но се затруднява, когато трябва да каже какво точно да се прави с тази информация.

Въпреки това около половината от дребните инвеститори казват, че биха използвали инструменти с изкуствен интелект като ChatGPT или Gemini на Google, за да избират или променят инвестиции, а 13% вече използват тези инструменти - това сочи проучване на брокера eToro, в което са анкетирани 11 000 души от цял свят. Но тези две платформи може би не са най-добрият избор за финансови съвети. Добре е

да се доверим на специализирани програми,

които все по-усърдно се разработват. Такива са FinChat, Magnifi, AlphaSpread, TradeUI. Те се обучават за анализ на пазари, докато общите модели с изкуствен интелект могат да цитират погрешно цифри и дати, да разчитат твърде много на предварително установен модел и на минали ценови движения.

Вече съществуват роботизирани съветници, които управляват инвестиционни портфейли въз основа на целите на инвеститора и толерантността към риск. Тези платформи използват изкуствен интелект, за да избират и ребалансират активи, да оптимизират стратегии. Роботизираните съветници са популярни сред пасивните, които търсят нискобюджетно инвестиране.

Но AI не може вместо нас да вземе решението какви са личните ни цели и склонността ни към риск. Но след като портфолиото ни вече е настроено, може да ни помогне да го управляваме. Настройването на известия е най-добрият начин да сме в крак с промените на пазара.

Платформите за алгоритмична търговия са за по-напредналите трейдъри. Те изпълняват сделки с висока скорост въз основа на предварително зададени условия.

Други инструменти позволяват на потребителите да филтрират акции, използвайки показатели, управлявани от изкуствен интелект, и да подбират най-добре представящите се компании.

Според прогнозите активитe пoд yпpaвлeниe на роботизирани съветници ще дocтигнaт oкoлo 2 тpилиoнa дoлapa пpeз тaзи гoдинa. Зa cpaвнeниe пpeз 2023-a те са били 1,37 тpилиoна, a гoдинa пo-paнo - 828 милиapдa. А до 2029 г. броят на потребителите се очаква да нарасне до 34 милиона. Платформи на робосъветници се предлагат от гиганти в сектора на управление на активи като Vanguard, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Merrill Lynch.

И докато по света всеки десети индивидуален инвеститор вече използва AI приложение за избор на акциите си,

у нас активната игра на фондовия пазар остава пожелание

Според доклад на Allianz новите спестявания на българите през 2024 г. са в размер на 8,5 млрд. евро - понижение с 22% за година. От тях едва 400 млн. евро са инвестирани в ценни книжа - предимно под формата на взаимни фондове и ETF. По-голямата част - 70%, са вложени в банкови депозити, а 2 млрд. евро са инвестирани в застраховки.

Общите брутни финансови активи на българските домакинства са се увеличили с 6,3% до 154 млрд. евро през миналата година, отбелязвайки най-слабия ръст за последните четири години. Ръстът на задълженията се е увеличил до 17,7%, което е най-бързото ускорение от времето на глобалната финансова криза насам. В резултат на това съотношението на дълга към БВП се е повишило с два процентни пункта до 30%. Нетните финансови активи са се увеличили с умерените 3,7%. Вследствие на това България загуби две позиции до 35-о място в класацията на най-богатите държави, като бе изпреварена от Китай и Чили.

