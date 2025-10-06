Учениците вече учат за доходи, как да спестяват и инвестират

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финансовата грамотност става част от училищното образование и влиза през различни учебни предмети. Чрез игрови и практически методи учениците усвояват основни икономически понятия като труд, доход, разход, заплата, бюджет, стока, услуга. Това обясниха за “24 часа” от Министерството на образованието и науката.

В прогимназиалния етап се опознават основните форми на икономическа дейност - производство, търговия, услуги.

В края учениците имат познания за разходите, себестойността, цената и приходите.

Формират умения за планиране и могат да изготвят и аргументират варианти на личен и семеен бюджет.

В края на гимназиалния етап като резултат се очаква младите българи да вземат обосновани решения при избора между спестяване, потребление и инвестиции, да познават основните финансови инструменти и техните характеристики, да разработват и участват в проекти за реализиране на бизнес и социални идеи.

От МОН обясниха още, че предприемат и допълнителни мерки за повишаване на финансовата грамотност на учениците. През май е одобрена новата национална програма “Умения на фокус”, в която има обучение по финансова грамотност. Организират се състезания, викторини, уебинари, лаборатории, лагери, театри и и всичко това е свързано с финансите.

За учебната 2025-2026 г. са одобрени за финансиране 106 проектни предложения на детски градини и училища, като в планираните дейности ще бъдат включени 331 учители и 36 345 деца и ученици.

По програмата за квалификация на педагогическите специалисти за финансовата и икономическата грамотност на учениците са преминали обучение общо 523 учители от гимназиалния и прогимназиалния етап от 333 училища.

Правят се и други обучения на учениците в професионални паралелки - за финансова грамотност, предприемачество, екипна работа, лидерство, управление на времето, критично мислене. Те са с продължителност 70 учебни часа извън задължителните учебни часове.

Учениците имат възможност да участват в националните състезания

от календара на МОН. Националното по финансова грамотност за ученици от 5-и до 12-и клас се провежда вече пета година поред. Интересът към него се увеличава, като в тазгодишното му издание са се включили близо 1100 участници. През първата година бройката им е била 298.

Има национални състезания и по практични финанси за ученици от 8-и до 12-и клас, които също са от 5 години. И тук има сериозен интерес - близо 1900 участници в тазгодишното издание, а през първата година са били 340. В рамките на три дни 80 финалисти работят по практически казус.

Състезанието насърчава гимназистите да мислят критично, да търсят устойчиви финансови решения и да работят в екип

като защитават своите решения пред жури от експерти от академичните среди и бизнеса.

Математическите състезания и олимпиадата по математика са с включени задачи с фокус управление на личните финанси и планиране на личния и семейния бюджет.

На олимпиадата по гражданско образование всеки проект трябва да има финансова обосновка. Всички олимпиади и състезания от календара на МОН са включени в програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за съответната календарна година. Учениците, класирани на първо, второ и трето място, получават едногодишна стипендия. Тези от 11-и и 12-и клас, които са определени от националните комисии за лауреати на съответната олимпиада или състезание, получават при завършване на средното си образование и удостоверение от МОН, което да послужи за прием във висше училище.