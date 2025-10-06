Поправиха сайта за цените на храните: вече показва къде е най-евтино

Търговците, които са започнали да публикуват данни за цените си, вече са се увеличили на 13

Сайтът, който показва цените на храните по магазините, претърпя пълна промяна и вече показва къде дадена стока е най-евтина. Първоначално платформата kolkostruva.bg беше пуснатa преди 5 дни, но беше разкритикуванa затова, че потребителите трудно се ориентират и им отнема много време да сравнят цените в отделните магазини.

От днес той изглежда по съвсем различен начин. Първо се избира населено място. След това директно може да се кликне върху търсения продукт. Тогава се появява таблица, подреждаща цената му от най-ниска към най-висока и кой магазин го предлага, за днешния и вчерашния ден. Допълнително може да се види и сравнение на цената в отделните обекти на една търговска верига.

Недостатъкът обаче е, че това са цените на всички продукти от дадена категория - например ако искаме да намерим най-евтините краставици, сайтът ще ни покаже къде са те, но няма да ни уточни какъв сорт са. Това би имало голямо значение особено при месото и рибата. Рибата например е разделена само по критерия замразена или охладена, но в една категория влизат видовете лаврак, скумрия, ципура и пъстърва. Така че на практика сайтът показва цената само на най-евтиния вид.

Такова сравнение на цени само по себе си попринцип е трудно и често се получава сравнение между ябълки и круши, защото стоките са с различни грамажи, марки или дори с изтичащи срокове на годност.

Затова първоначалната цел на сайта беше да се следи динамиката на цените на храните - в левове и в евро, за да се ориентират потребителите дали стоките поскъпват след въвеждането на новата валута, а не да се търсят най-изгодните оферти.

Търговците, които са започнали да публикуват данни за цените си на сайта, вече са се увеличили на 13. Освен "Лидл" и "Билла", които бяха първи, са се включили и "Фреш маркет", Магазини ДАР, "Аванти", "Бурлекс", търговецът на кафе "Бианчи", на детски стоки "Вис Виталис", както и една аптека - Ди-Фарма, и други регионални вериги.

Сайтът е създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас.