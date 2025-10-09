ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Испания глобяват с 200 евро за използване на огледалото на сенника на колите дори и на светофар

Георги Луканов

Честа практика е, докато кара автомобила си, българският шофьор да говори по джиесема. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Чакаме на светофарите, спускаме сенника, отваряме огледалото и проверяваме външния си вид. За дамите, често огледалцето се използва за освежаване на червилото или просто проверка как е косата. Подобно поведение зад волана вече се наказва в Испания с глоба от 200 евро. Тя се налага дори, когато чакате на светофара, посочва испанската пътна администрация (DGT).

Самият сенник не е проблемът. Той е там с основателна причина - да блокира отблясъците, когато слънцето е ниско при зазоряване или здрач. Проблемът е малкото огледало вътре. DGT казва, че твърде много шофьори го използват, докато колата се движи или стои на светофари. цели 5 процента от инцидентите в Испания са свързани с липса на внимание, когато очите на водача не са напълно фокусирани върху пътя.

Наказанието е в същата категория като консумацията на храна зад волана, проверката на съобщенията на мобилно устройство или ровичкане по навигацията по време на шофиране.

