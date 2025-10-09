Toyota за меките хибриди: това не са хибриди!

Много марки се хвалят с хибриди и ги предлагат на пазара като такива, като често това са така наречените меки хибриди (MHEV). При тях автомобилът има само 48-волтова система, където стартерът и генераторът понякога могат да осигурят допълнителна помощ на двигателя с вътрешно горене на автомобила. Въздействието върху разхода на гориво е минимално.

Toyota, която се е превърнала в синоним на хибриди, протестира срещу термина - мек хибрид. Според японската марка този термин обърква купувачите на автомобили и разводнява концепцията за хибриди.

"Според нас 48-волтовата система за подпомагане не представлява хибридно задвижване. Мисля, че производителите на автомобили трябва да имат отговорност да гарантират, че клиентите са наясно с разликите", каза пред списание Drive Шон Ханли, ръководител на продажбите и маркетинга на Toyota Australia.

Toyota представи първия си хибрид през 1997 г., когато дебютира Prius.

Toyota също продава автомобили с 48-волтови системи, но не ги нарича меки хибриди. "Не броим 48-волтовите батерии за хибридни автомобили. Искам да уточня, че когато купувате 48-волтов силов агрегат на Toyota, вие не купувате хибридна система. Това не са хибриди" добавя Ханли.