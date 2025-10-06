Урсула фон дер Лайен иска да спаси автомобилната индустрия с коли-роботи с изкуствен интелект!

Европейският съюз иска да спаси европейската автомобилна индустрия с автономни автомобили с изкуствен интелект, които ще бъдат разрешени в много градове, в рамките на огромна нова инвестиция. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен стартира нова инициатива за спасяване на компаниите и иска да въведе огромни инвестиции в коли-роботи.

"Автономните автомобили вече са реалност в САЩ и Китай. Защо същото не е вярно и тук, в Европа?", попита Урсула фон дер Лайен в речта си на Италианската технологична седмица в Торино. Тя подчерта огромните инвестиции в изкуствен интелект, от които автомобилите са важна част. Ръководителят на ЕС иска колите на пълен автопилот да бъдат легализирани в много градове и то бързо.

"Автомобилите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да намалят задръстванията, да свържат отдалечени райони без обществен транспорт и да направят пътищата ни по-безопасни. Изкуственият интелект на първо място означава безопасност. Защо тогава да не се създаде мрежа от европейски градове, където първите автономни автомобили могат да се движат по пътищата?"

Инициатива за разрешаване на автономни автомобили в градовете на ЕС трябва да се осъществи възможно най-скоро, казва фон дер Лайен.

"И така, приятели, нека го направим. Възможно е и нека започнем сега. Готови сме да подкрепим автомобилната индустрия в разработването на иновативни модели, които се произвеждат в Европа и са предназначени за европейските улици. Автомобилната индустрия е гордостта на Европа. В същото време новите технологии могат да спасят работни места и да дадат нов живот на сектора", смята Урсула фон дер Лайен.