Представиха първата хиперкола с изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова компания за хиперколи, наречена Vittori, представи първия си автомобил в Маями. Моделът е разработен в сътрудничество с Pininfarina и ще се продава като Vittori Turbio.

Официалната цена за Vittori Turbio не е обявена, но се очаква да бъде в милиони евро поради статута си на ултра рядък хиперавтомобил, лимитиран до 50 бройки по целия свят, като предварителните продажби вече са отворени.

Колата има активна аеродинамика, както и методи за 3D печат на шасито и частите на каросерията, базирани на изкуствен интелект. Споменава се също така компоненти от въглеродни влакна и титан, както и дизайн, подпомогнат от изкуствен интелект.

Turbio е дълъг 4947 мм, широк 2266 мм и висок 1160 мм, с междуосие от 2779 мм. Това означава, че е със същата дължина като Lamborghini Revuelto и има същото междуосие. Теглото е 1772 кг, а разпределението на тежестта е 44/56 процента отпред и отзад.

Интериорът е с вертикално ориентиран сензорен екран в централната конзола, два вентилационни отвора точно над него, а зад волана се намира цифрово арматурно табло.

Автомобилът разполага с 6,8-литров V12 двигател с мощност 913 к.с. и 750 Nm въртящ момент. Компанията заяви, че ще бъде комбиниран с литиево-йонна батерия с капацитет 3,8 kWh и предно разположен електромотор, което ще доведе до комбинирана мощност от 1115 к.с.

Ускорението от 0 до 96 км/ч (60 мили/ч) е за по-малко от 2,5 секунди.

Серията ще бъде лимитирана до 50 бройки, а производството ще започне следващата година в Италия.