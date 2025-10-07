ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американски полицаи спряха кола-робот за нарушение, нямаше кого да глобят

Георги Луканов

Служител се опитва да издаде глоба на самоуправляваща се кола. Снимка: Полицейско управление на Сан Бруно/Facebook

Миналата седмица полицай в американския град Сан Бруно бил изненадан, когато се опитал да глоби шофьор. Оказало се, че нарушението на правилата за движение е извършено от самоуправляваща се кола, което означава, че не е имало шофьор, на когото да може да издаде глобата.

Служителите описаха инцидента във Facebook. "По време на проверка за шофиране в нетрезво състояние, видяхме кола, която прави обратен завой на неразрешено място", съобщиха от полицейското управление на Сан Бруно. "Служителите спряха автомобила и се свързаха с Waymo, за да ги информират за нарушението на правилата за движение."

Тъй като никой не е бил зад волана, служителите не са могли да издадат глоба. "Нашата система не ни позволява да проверим дали е било робот. Да се ​​надяваме, че препрограмирането на софтуера ще предотврати извършването на забранени маневри от колата в бъдеще."

"Независимо дали става въпрос за шофьори, пътници или автомобили без шофьор, ние ще продължим да работим, за да поддържаме улиците на Сан Бруно безопасни", казват от полицейското управелние.

