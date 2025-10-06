За две години – периода между 2022 и 2024 г., „Фантастико Груп" е увеличила от 39 млн. на 51,424 млн. лв. платените данъци към държавата, което прави 30% ръст, а осигуровките към бюджета от 23 млн. лв. през 2022 г. са станали 31,721 млн. през 2024 г., което прави ръст от 34%. При инвестициите в реконструкции и подобрения има още по-голям ръст – от 32 млн. през 2022-а на 67 млн. лв. две години по-късно, което е 109% ръст.

Това са част от данните в първия за компанията доклад за устойчиво развитие, представен днес от ръководството на „Фантастико Груп".

През последните две години „Фантастико" увеличава годишните приходи от дейността на всички фирми в групата от 737 млн. през 2022 г. на 952 млн. лв. две години по-късно. Само през 2024 г. има 2,7% ръст на всички обслужени клиенти на фирмите от групата, съобщи изпълнителният и директор Светослав Гаврилов.

Част от „Фантастико Груп" освен 47-те търговски обекти под тази марка са и столичният търговски комплекс „Скай Сити мол", боулинг залите „Мега Екстрийм боулинг", клуб „Джой Стейшън" и фирмата за кетъринг „Май чойс кетъринг"

Веригата - все повече национална

Основаната през 1991 г. под формата на малка семейна компания фирма дълго време имаше магазини само в столицата и едва през последните няколко години открива нови обекти и извън София. Завършеният през 2024 г. обновен лотистичен център в Елин Пелин, в който са вложени 36 млн. лв., дава възможност веригата вече да се развива и из цялата страна. Следващият голям обект ще е в Пловдив, а едновременно се работи и по няколко нови проекта в столицата, каза финансовият директор на „Фантастико Груп" Янислав Стойчев.

В момента магазините „Фантастико" предлагат около 40 хиляди артикула, доставени от около 1000 доставчици. 25% от стоките минават през лабораторен контрол, като през 2024 г., за която се отнася докладът, броят на тези проверки е увеличен със 7%.

От стартова заплата 2110 лв. през 2022 г., през 2024 г. тя е вече 2380 лв., пише също в доклада. Това е със 1555 над минималната заплата към 2024 г. През същата година срледните трудови възнаграждения в компанията са вдигнати с 6,7%, а тази година през септември има ново увеличение с процент, по-висок от инфлацията. След втората година в компанията служителите на по-отговорни позиции в супермаркетите получават 3544 лв. бруто.

Към 2024 г. компанията има 3496 служители. Текучеството през последните две години е намаляло от 40% през 2022-а на 30% през 2024-а. В доклада се изтъкве, че в компанията работят 199 души с трайно намалена трудоспособност, което е 5% от персонала.

Във „Фантастико Груп" работят служители от 10 националности, а само през 2024 г. са се включили и 120 ученици, 78 от които остават да работят на гъвкаво работно време.

„Фантастико Груп" е и един от най-големите дарители в страната, като само през 2024 г. приносът и включително и на нейните служители и клиенти към различни каузи е 1 478 888 лева. Подкрепени са 53 организации.