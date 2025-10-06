Цветислава Лакова от КЗП: Данни от над 80 търговски вериги се събират в сайта „Колко струва"

От днес порталът "Колко струва" (kolkostruva.bg) е с напълно обновена версия, която осигурява подобрен достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната.

Това каза в Ловеч Цветислава Лакова, член на Комисията за защита на потребителите (КЗП), по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, предава БТА.

В сайта "Колко струва" се публикуват и визуализират цените на 101 продукта от голямата потребителска кошница. Порталът е преминал успешно всички интеграционни тестове, напълно функционален е и приема данни от търговските вериги. Към момента в тестова среда се подават данни от 95 търговски вериги, а в продукционна среда от 87. Видими за потребителите са 17 към днешна дата, обяви Лакова.

По думите й платформата е разработена в изпълнение на разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото.

Комисията е предприела действия, за да предостави този нов достъпен публичен инструмент за сравнение с цените на продукти от голямата потребителска кошница. Новата версия на портала осигурява единна точка за достъп до ценовата информация, като събира данни ежедневно от задължените по закон търговски вериги. Системата е проектирана да обработва мащабни обеми данни - стотици хиляди записи на ден от всяка верига, което на национално ниво означава милиони данни ежедневно, добави Цветислава Лакова.

Тя посочи още, че достъпът до тази информация се осъществява с опростени стъпки, като гражданите трябва да изберат населеното място, конкретни магазини, продукта, от чиято цена се интересуват. За всички тези наблюдавани 101 продукта от голямата потребителска кошница могат да се проследят цените.

Интерфейсът на платформата е оптимизиран за бърз достъп от различни устройства. Съдържа отворени данни, всеки потребител може да свали данни, да сравнява, да проверява цените, заяви още Лакова.