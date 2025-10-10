София расте и се развива, а заедно с нея израства и сграда ЯВОР – новият проект на варненските инвеститори „Явор“ АД и „Интерком Груп“ ООД. Тук се срещат модерната визия, високото качество и уважението към българските традиции, за да се създаде не просто жилищна сграда, а място на комфорт, уют и сигурност. Инвеститорите на проекта са с отлична репутация в морската ни столица, като портфолиото им включва осемнадесет жилищни сгради и две сгради с обществено предназначение с общо РЗП 126 200 кв. м.

Разположена в добре благоустроения квартал „Овча купел“, сграда ЯВОР впечатлява със своята елегантна архитектура и изчистени линии, които подчертават функционалността на всеки детайл. Близостта до парк „Славия“ и по-чистият въздух на района създават идеална среда за спокоен и здравословен живот.

Сграда ЯВОР е прецизно ориентирана в терена по такъв начин, че всички жилища са много светли и слънчеви, а от по-високите етажи на южната страна се разкрива панорамна гледка към Витоша.

Строителството напредва с впечатляваща скорост – фундаментът е вече завършен, изграждат се вертикалните елементи на ниво -1, а кофражът на партерната плоча е в процес на изпълнение.

Инвеститорите остават верни на философията си – да строят домове, които издържат проверката на времето. Основите на сградата са защитени със система Penetron – Penetron Admix + Penebar SW-55 на международния лидер Penetron International LTD. Технологията осигурява устойчивост на хидростатично налягане, „запечатва“ капилярни пукнатини до 0,4 mm, позволява на бетона да „диша“ и е напълно нетоксична.

При изливането на фундамента в основите на сградата са положени три осветени камъка, благословени от отец Иван - Свещенослужител от Софийска Света Митрополия. Камъните бяха наречени за здраве, благополучие и просперитет по време на церемонията „Първа копка“. Те са поставени в посоки Юг, Изток и Запад, както повелява традицията.

Варненският инвеститор винаги следва българските обичаи, подчертавайки своята отдаденост да създава домове, които носят не само качество и комфорт, но и символична сила за ново начало и увереност в бъдещето.

Сграда ЯВОР отговаря на най-високите очаквания за функционална среда, комфорт и сигурност, спокойствие и близост до природата. Комуникативната локация на сградата я прави идеален избор както за собствен дом в полите на Витоша, така и за инвестиция с висока доходност. Все още има останали 16 свободни апартамента с разнообразна квадратура и разпределения, които да отговорят на различните типове търсене от клиентите.

За повече информация относно сграда ЯВОР и други проекти на „Явор“ АД:

📍 гр. Варна, бул. „Република“ 117, Търговски център „Явор“, ет. 4

📞 Телефони: 0877 63 20 20 | 0877 61 20 20

📧 [email protected]

🌐 http://www.yavorad.com