Акциите на Ей Ем Ди се увеличиха с над 30% след сделката с OpenAI

Акциите на производителя на полупороводници Ей Ем Ди (AMD) скочиха с над 30 процента на Уолстрийт днес, след новината, че компанията е сключила сделка за десетки милиарди долари с "ОупънЕйАй" (OpenAI), разработчика на чатбота "ЧатДжиПиТИ" (ChatGPT), информира Франс прес, цитирана от БТА.

Силният растеж демонстрира ентусиазма на инвеститорите около технологиите с изкуствен интелект (ИИ) и надделя над притесненията около евентуално продължителното спиране на дейността на федералната администрация в САЩ.

Технологичният индекс Nasdaq прибави 0,35 на сто до 22 860,561 пункта, а широкият S&P 500 е нагоре с 0,2 на сто до 67739,4 пункта.

Промишленият Dow Jones обаче отстъпи 0,22 на сто до 46 654,64 пункта.