ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдия е застрелян в сградата на Апелативния съд в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21444774 www.24chasa.bg

Акциите на Ей Ем Ди се увеличиха с над 30% след сделката с OpenAI

1136
Акции Снимка: pixabay

Акциите на производителя на полупороводници Ей Ем Ди (AMD) скочиха с над 30 процента на Уолстрийт днес, след новината, че компанията е сключила сделка за десетки милиарди долари с "ОупънЕйАй" (OpenAI), разработчика на чатбота "ЧатДжиПиТИ" (ChatGPT), информира Франс прес, цитирана от БТА.

Силният растеж демонстрира ентусиазма на инвеститорите около технологиите с изкуствен интелект (ИИ) и надделя над притесненията около евентуално продължителното спиране на дейността на федералната администрация в САЩ.

Технологичният индекс Nasdaq прибави 0,35 на сто до 22 860,561 пункта, а широкият S&P 500 е нагоре с 0,2 на сто до 67739,4 пункта.

Промишленият Dow Jones обаче отстъпи 0,22 на сто до 46 654,64 пункта.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Акции Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)