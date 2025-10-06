УС на БНБ прие промени в две наредби, свързани с въвеждането на еврото

Управителният съвет (УС) на Българската народна банка (БНБ) прие на редовно заседание промени в две наредби на централната банка, свързани с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Това става ясно от информация на интернет страницата на БНБ.

На заседанието УС е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти и Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

От БНБ обясняват, че промените в двете наредби са свързани основно с въвеждането от 1 януари 2026 г. на еврото като официална парична единица в България, въвеждането в националното законодателство на мерки, необходими за прилагането на европейски регламент от 2024 г., както и с транспонирането в националното законодателство на изискванията на европейска директива от 2022 г.

Основните изменения и допълнения на Наредба 3 на БНБ се изразяват в отпадане от датата на въвеждане на еврото като официална парична единица у нас на съответните разпоредби на наредбата, уреждащи изпълнението на кредитни преводи и директни дебити в левове и във валута, различна от лева, доколкото техническите и бизнес изискванията за изпълнение на кредитни преводи и директни дебити в евро, включително данните, които следва да се предоставят от участващите в платежната операция страни, са уредени в европейски регламент от 2012 г. Отменят се още разпоредбите на наредбата, уреждащи реда за уведомяване на БНБ от страна на доставчиците на платежни услуги за значими операционни или свързани със сигурността инциденти, във връзка с предоставяните от тях платежни услуги, доколкото за тези инциденти следва да се прилагат изискванията на глава на европейския регламент от 2022 г.

Основните промени в Наредба 16 на БНБ са свързани с допълване на наредбата във връзка с надзорните правомощия на БНБ съобразно Рамката на Евросистемата за надзор над електронни платежни инструменти, схеми и споразумения след въвеждането на еврото у нас. Друго изменение е свързано с уреждане на необходимите документи и информация за участие на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани от БНБ, в платежна система с окончателност на сетълмента във връзка с изискванията на чл. 130а от Закона за платежните услуги и платежните системи и европейски регламент от 2024 г. Предвижда се също отпадане от датата на въвеждане на еврото на съответните разпоредби на наредбата, уреждащи сетълмента в БНБ, предвид прекратяване функционирането на оперираната от БНБ система за брутен сетълмент в реално време РИНГС.

Промените в наредбата касаят и превалутиране на събираните от БНБ такси за издаване на лицензи, вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и издаване на разрешения, които произтичат от упражняването на платежния надзор, с цел улесняване на лицата - обект на платежен надзор, при заплащането на съответните такси след датата на въвеждане на еврото у нас, като сумите са закръглени в полза на дължащите съответните такси лица чрез намаляване на таксите.