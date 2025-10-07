Имотният пазар прегрява като през 2007 г., в София има над 9 хил. сделки за 3 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 70% са правени с ипотечен кредит

През третото тримесечие имотният пазар в България е продължил да прегрява. В столицата например годишният ръст на сключените сделки се оказва 17,3% - най-високият от 2007 г. насам, т.е. малко преди имотният балон да се спука и цените да потънат с повече от 40%.

Данните на Агенцията по вписванията, публикувани в понеделник, показват, че в месеците между юли и септември в столицата са сключени 9238 сделки с имоти. От началото на годината до края на септември в София са вписани общо 28 437 сделки, като броят им нараства с 14,6% спрямо същия период на миналата година.

Близо 70% от сделките през третото тримесечие са сключени с ипотеки, защото броят им е 6291, което е дори още по-голям годишен ръст - 19,4%.

В останалите големи градове също има ръст на сделките макар и по-скромен. В Пловдив например ръстът на сключените договори за покупка на имот през третото тримесечие е 8,3%, но пък ръстът на сключените ипотеки значително се ускорява - с 16,9% на годишна база.

Във Варна ръстът на сделките е 6,5%, а в Бургас - 4%. Там обаче броят на сключените ипотечни договори е с цели 27% ръст.

В Стара Загора и в Русе годишният ръст на сключените имотни сделки през третото тримесечие е двуцифрен, съответно 11 и 12,3%.

Това са и населените места в България с най-голямо нарастване на цените напоследък. Например за София последните данни на НСИ показват ново поскъпване на имотните цени през второто тримесечие с 16,3% на годишна база.