Къде да пазаруваме най-евтино проверяваме в държавния сайт за цените (Обзор)

Сайтът, който показва цените на храните по магазините, претърпя пълна промяна и вече показва къде дадена стока е най-евтина.

Платформата kolkostruva.bg беше пуснатa преди 5 дни, но бе критикуванa, че затруднява потребителите - отнема им много време да сравнят цените в отделните магазини.

От понеделник обаче сайтът изглежда по съвсем различен начин. Първо се избира населено място. След това директно може да се кликне върху търсения продукт. Тогава

се появява таблица,

подреждаща цената му от най-ниска към най-висока и кой магазин го предлага, като данните са за днешния и вчерашния ден. Допълнително може да се види и сравнение на цената в отделните обекти на една търговска верига.

Недостатъкът обаче е, че това са цените на всички продукти от дадена категория - например, ако искаме да намерим най-евтините краставици, сайтът ще ни покаже къде са те, но няма да ни уточни какъв сорт са. Това би имало голямо значение особено при месото и рибата. Рибата например е разделена само по критерия замразена или охладена, но в една и съща категория влизат лаврак, скумрия, ципура и пъстърва, които се оказват с една и съща цена, което изобщо не е реално. Така че на практика сайтът показва цената само на най-евтиния вид.

Сравнението на цени само по себе си е трудно, защото стоките са с различни грамажи, марки или дори с изтичащи срокове на годност.

Затова първоначалната цел на сайта беше да се следи динамиката на цените на храните - в левове и в евро, за да се ориентират потребителите

дали стоките поскъпват

след въвеждането на еврото, а не да се търсят най-изгодните оферти.

Търговците, които са започнали да публикуват данни за цените си на сайта, вече са се увеличили на 25. Освен “Лидл” и “Билла”, които бяха първи, се е включила още една от големите софийски търговски вериги - “Фантастико”. Сред останалите магазини за храни са “Фреш маркет”, Магазини ДАР, “Аванти”, “Бурлекс”. Данни подават и търговецът на кафе “Бианчи”, на детски стоки “Вис Виталис” и “Джъмбо”, както и една аптека - “Ди-Фарма”.

Сайтът е създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас.

Изпълнител на проекта е националният системен интегратор “Информационно обслужване”. Комисията

е сключила договор с него в началото на септември

Той е на стойност 51,1 хил. лв. без ДДС, или 61,32 хил. лв. с ДДС. Сумата включва създаването на сайта за следене на цените kolkostruva.bg, както и нова функция в мобилното приложение на КЗП. Тя представлява вграден скенер за проверка на етикети на стоки в реално време. Сканирайки с камерата на мобилен телефон етикета, на екрана се показва информация за точната стойност на артикулите в евро спрямо официалния валутен курс.

Самото мобилно приложение, което беше пуснато през май, е предмет на друг договор от 2024 г. По силата на същия контракт бе променен миналия декември и основният сайт на КЗП. Договорът за тези две услуги е на стойност почти 50 хил. лв. без ДДС и е подписан в края на август 2024 г. Мобилното приложение позволява да се подават жалби и сигнали на място от търговските обекти. Когато потребителят установи нарушение, той може да го заснеме с телефона си и да приложи снимките към жалбата, а след това и да проследи нейното развитие.