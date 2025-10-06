Европейските борси затвориха със спад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индексите на основните европейски фондови пазари затвориха в отрицателна територия, като френският САС 40 се понижи с над 1 на сто, след като премиерът на Франция Себастиен Льокорню подаде оставка по-малко от месец, след като пое поста, и потопи страната в нова политическа криза, предаде Си Ен Би Си.

Германският основен индекс DAX е надолу с 0,51 пункта, оставайки на практика без промяна на 24 378,29 пункта, а френският САС 40 загуби значителните 109,76 пункта или 1,36 на сто до 7971,78 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 също спадна - с 12,11 пункта или 0,13 на сто на сто до 9479,14 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 също е надолу с 0,21 пункта или 0,04 на сто до 570,24 пункта, пише БТА.

Френските банки отчетоха най-големи загуби, като акциите на "Сосиете женерал" (Societe Generale), Бе Ен Пе Париба( BNP Paribas) и "Креди Агрикол" (Credit Agricole) се понижиха с повече от 3 на сто при затварянето на пазарите.

Ценните книжа на "Астън Мартин" (Aston Martin) междувременно поевтиняха с 10 на сто, след като производителят на луксозни автомобили издаде предупреждение за печалбата, позовавайки се на продължаващ натиск от митата. "Рено" (Renault) загуби около 1,6 на сто от стойността на акциите си след информация, че френският автомобилен производител планира да съкрати 3000 работни места във финансите, маркетинга и човешките ресурси.

За сметка на това акциите на "Стелантис" (Stellantis) се повишиха с повече от 3 на сто на фона на съобщения, че мултинационалният автомобилен производител ще инвестира около 10 милиарда долара в САЩ в нови производствени съоръжения в Илинойс и Мичиган.