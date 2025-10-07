Информационни срещи за еврото днес в Габрово, Своге, Лом, Тополовград и Дупница

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Габрово, Своге, Лом, Тополовград и Дупница, съобщиха от Министерството на финансите и Комисията за защита на потребителите.

Срещата в Габрово е предвидено да започне от 09:30 часа в общинска зала "Ритуална", пл. "Възраждане" 3 и да се проведе в две сесии.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа. Те ще се проведат на следните места: в Своге - в НЧ Градище, Лом - в сградата на ОП "Общински Пазари", ул. "Георги Манавски" №19, Тополовград - в бизнес център "Терзиевата къща", ул. "Драма" № 3, в Дупница срещата ще се проведе в местната община.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.