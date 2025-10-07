Пламен Димитров, КНСБ: Минималната ни работна заплата е най-ниска в целия ЕС

Мария Минчева от БСК: Производителността но също

Нетният размер на минималната работна заплата ще е под 1000 лв. - 970 лв., а брутото 1213 лева. Така тя е най-ниска в целия ЕС с размер от 620 евро. Това каза пред Би Ти Ви шефът на КНСБ Пламен Димитров.

Това обаче е за човек без трудов стаж, без клас прослужено време, каза Мария Минчева, която е зам. шеф на Българската стопанска камара. И добави, че и производителността ни е най-ниска в ЕС. Именно то трябвало да движи икономическия растеж, а не само ръста на потреблението. Минималната заплата е едва 40% от средната, каза Димитров, като се позова на данни на Евростат. Това също било най-ниско в ЕС. Навсякъде е над 50%, добави той. Посочи, че в последните 3 години има и рекордна заетост. Според него досега доходите догонвали инфлацията, която дошла отвън. Необходим е фокус върху инвестициите. Не може само потреблението да движи икономиката, каза Минчева.

Има разговори за замяна на формулата за изчисление на минималната работна заплата. Малко не ни достигна за споразумение, посочи Димитров. Минчева предложи да има ежегоден цикъл, започващ от март или април, в който да се преговаря между работодатели и синдикати, за да може накрая да излязат с общо предложение към правителството. Когато не можем да се разберем, кабинетът трябва да се намесва, смята Димитров.