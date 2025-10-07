Сребърна възпоменателна монета за 125 г. Спешна помощ в България пуска днес БНБ

Сребърна възпоменателна монета "125 години Спешна медицинска помощ в България" пуска в обращение от днес, 7 октомври, Българската народна банка. Цената на монетата при пускане в обращение е 180 лева (92,03 евро). Възпоменателната монета е с номинал 10 лева, като ще бъде пусната в тираж от 4000 броя.

Изработката е от сребро, проба 999/1000, качеството е мат-гланц, висше, като монетата е с тегло 23,33 грама и диаметър от 38,61 милиметра.

На лицевата страна на монетата в средата вляво е изобразена емблемата на БНБ с годината "1879" върху лента, а вдясно е изписано числото на номиналната стойност "10". Над него е изписана годината на емисията "2025", а под него – надпис "ЛЕВА" Околовръст е изписано "БЪЛГАРСКА" – отгоре, и "НАРОДНА БАНКА" – отдолу.

На обратната страна на монетата между годините "1900" и "2025" са изобразени ръце, които образуват кръст, а околовръст има надпис "125 ГОДИНИ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ".

Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев" № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, пише в съобщението.

До края на работния ден на 7 октомври 2025 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк" АД, "Първа инвестиционна банка" АД, "Тексим Банк" АД, "Токуда Банк" АД и "Централна кооперативна банка" АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.