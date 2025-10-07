Австралийско проучване показва как бактерия може да оцелее в космическите условия

Проучване на австралийски учени показва, че бактерия, важна за човешкото здраве, може да оцелее в екстремните космически условия и да се върне на Земята, давайки надежда за бъдещи мисии до Марс, пише Синхуа, цитирана от БТА.

Космическите агенции планират да изпратят екипаж до Червената планета в рамките на десетилетия, но поддържането на живота там би било по-трудно, ако важна бактерия загине по време на полета.

Учените изпратили спори от Bacillus subtilis – микроб, който подпомага имунитета, здравето на стомаха и кръвообращението в космоса, с ракета, изстреляна в Швеция, казват от австралийския Кралски институт за технологии на Мелбърн (RMIT), който ръководи проучването.

След като се върнали на Земята, спорите не показали промени в способността да растат и тяхната структура останала същата. Това показва, че ключови микроби за човешкото здраве могат да оцелеят при космически полет, е мнението на изследователите.

„Това означава, че можем да създадем по-добри поддържащи системи за живота на астронавтите, за да бъдат те здрави по време на дългите мисии", казва проф. Елена Иванова от RMIT, съавтор на проучването, публикувано в научното списание npj Microgravity.

Експертът по космическа наука и съавтор от RMIT Гейл Айлс добавя: „Това проучване разширява разбирането ни как животът може да издържи на сурови условия, като ни предоставя ценна информация за бъдещи мисии на Марс и по-далеч".