Петролът продължава да поскъпва днес в азиатската търговия

Цените на петрола продължиха да се повишават днес, след като по-малкото от очакваното увеличение на производството през ноември от страна на обединението ОПЕК+ помогна да се успокоят някои опасения от нарастващ излишък в предлагането, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent прибавиха 23 цента или 0,35 на сто до 65,70 долара за барел. Американският суров петрол тип West Texas Intermediate повиши цената си с 21 цента или 0,34 на сто до 61,90 долара за барел.

И двата сорта закриха вчерашната сесия с растеж от над 1 на сто, след като Организацията на страните износителки на петрол, Русия и някои по-малки производители, известни като ОПЕК+, решиха да увеличат колективното си производство на петрол с 137 000 барела на ден, считано от ноември.

Това решение е в разрез с пазарните очаквания за по-агресивно възобновяване на доставките, което е знак, че групата остава предпазлива по отношение на увеличаването на своя производствен дял на световния пазар на петрол на фона на прогнозите за излишък на доставките през четвъртото тримесечие, както и през следващата година, коментират анализатори от Ай Ен Джи (ING).