Лагард: Геополитическата среда и повишената несигурност засилват ролята на еврото

Кристин Лагард Снимка: КМГ

На фона на променящата се геополитическа среда и повишена несигурност се открива "уникална възможност" да бъдат създадени условия за засилване на ролята на еврото на международната сцена. Това посочи президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард при изслушване пред комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент, съобщи ЕЦБ, информира БТА.

Геополитическите промени и нарастващата политическа несигурност напомнят, че позицията на нито една валута на глобално ниво не е гарантирана, отбеляза Лагард.

Международните валути могат да поскъпнат във времена на глобално напрежение, тъй като привличат капиталови потоци, търсещи сигурно убежище. Въпреки това, няма механична връзка между глобалния статус на една валута и нейния обменен курс, отбеляза президентът на ЕЦБ.

За да се извлекат пълните ползи от по-силната роля на еврото, трябва да се приложат правилните политики, подчерта тя.

Като такива Лагард посочи завършването на единния пазар на ЕС, интеграцията и задълбочаването на европейските капиталови пазари, изграждането на съюз на спестяванията и инвестициите. Ключово е и затвърждаването на доверието на инвеститорите в институциите и политиките, подкрепящи единната валута, а от глобална гледна точка – запазване на ангажимента към отворена търговия и сключването на споразумения с глобални партньори.

Президентът на централната банка на еврозоната открои и необходимостта наред с конкурентоспособността Европа да инвестира в сигурността. ЕЦБ ще продължи да подкрепя среда, в която еврото да може да набира сили, каза Лагард, откроявайки конкретни механизми, с които ЕЦБ разполага за тази цел, включително разработването на дигиталното евро.

