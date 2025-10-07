Еврото леко отстъпва спрямо долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната валута се котира за 1,1685 долара или надолу с 0,22 на сто.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1678 долара за едно евро.

Спрямо швейцарския франк еврото се задържа почти без промяна, отстъпвайки едва 0,02 на сто до 0,9309 франка за едно евро.

Спрямо японската йена поскъпва минимално с 0,02 на сто до 175,99 йени за евро, а спрямо британската лира единната валута прибавя 0,05 на сто до 0,8692 лири за евро.