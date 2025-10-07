Австрийският концерн OMV свива плановете си за инвестиции до 2030 г. с 5 млрд. евро

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СНИМКА: OMV Petrom

Австрийската енергийна компания OMV понижи финансовите си и инвестиционни цели до 2030 година, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ, цитирайки информация на концерна, информира БТА.

За да повиши устойчивостта си спрямо икономически и геополитически рискове, концернът намалява планираните кумулативни инвестиции за периода 2026-2030 година с общо 5 милиарда евро. В бъдеще се предвижда да се инвестират средно около 2,8 милиарда евро годишно, около 30 процента от които - в устойчиви проекти.

Шефът на OMV Алфред Щерн иска да заложи на "отговорно развитие и създаване на стойност" за акционерите, се казва в информацията. Проектите в газовата сфера, като румънския офшорен проект "Нептун дийп" (Neptun Deep), се движат в график, както и планираните инсталации за устойчиви самолетни горива (SAF/HVO) и зелен водород, които трябва да започнат да функционират до 2028 година.

До 2030 година OMV иска да увеличи производството си на петрол и газ до около 400 000 барела петролен еквивалент на ден. Компанията също така се придържа към целта си за нулеви нетни емисии до 2050 година.

СНИМКА: OMV Petrom

