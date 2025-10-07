ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световната банка повиши прогнозата си за растежа на китайската икономика до 4,8% тази година

Западен и Югозападен Китай – една слабо известна доскоро част от страната, но преживяваща безпрецедентни промени Кадър: Фейсбук/Радио Китай

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на Китай през 2025 г. до 4,8 на сто и увеличи очакванията си за по-голямата част от региона, но предупреди за забавяне на темпа догодина заради ниското доверие сред потребителите и бизнеса, както и на слабите нови поръчки за износ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В шестмесечния си доклад за Източна Азия и Тихоокеанския регион, публикуван днес, Световната банка посочва, че очаква икономиката на Китай да нарасне с 4,2 на сто догодина, след като през април прогнозираше растеж от 4,0 на сто както за текущата, така и за следващата година.

"Растежът в Китай – най-голямата икономика в региона – се очаква да се забави ... поради очакван спад в износа и вероятно намаляване на фискалните стимули във връзка с нарастващия публичен дълг, както и поради продължаваща структурно забавяне", пишат авторите на доклада.

Световната банка прогнозира икоомиката на останалата част от Източна Азия и Тихоокеанския регион да нарасне с 4,4 на сто през 2025 г. , което е увеличение с 0,2 процентни пункта. За 2026 г. прогнозираният растеж остава без промяна на ниво 4,5 процента.

