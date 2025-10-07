Към края на септември валутните резерви на Китай възлизат на над 3 трлн. долара

Статистиката на Държавното валутно управление показва, че към края на септември 2025 г. валутните резерви на Китай са били 3,3387 трилиона щатски долара, което е увеличение от 16,5 милиарда долара спрямо края на август или увеличение от 0,5%. През септември 2025 г., повлиян от фактори като, съобщи КМГ. макроикономически данни, парична политика и очаквания на най-големите икономики, доларовият индекс се колебаеше леко, а глобалните цени на финансовите активи се повишиха. Комбинация от фактори като конвертиране на валута и промени в цените на активите доведе до увеличаване на обема на валутните резерви през текущия месец. Китайската икономика поддържа обща стабилност и стабилен напредък и са постигнати нови резултати в качественото развитие, което допринася за поддържането на основна стабилност в мащаба на валутните резерви.