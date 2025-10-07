ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фондацията на Григор Димитов отново изпраща деца в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21448191 www.24chasa.bg

Интернет секторът на Китай отчита приходи от 1,29 трлн. юана през първите 8 месеца на годината

КМГ

912
Снимка: Китайска медийна група

Интернет секторът на Китай отбеляза солиден ръст на бизнес приходите през първите осем месеца на 2025 г., показват данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии, съобщи КМГ.

От януари до август големите интернет компании в Китай и свързаните с тях компании за услуги са генерирали около 1,29 трилиона юана (приблизително 181,46 милиарда щатски долара) бизнес приходи, което е увеличение от 2,2% на годишна база.

Кумулативните печалби на големите интернет компании достигнаха 106,3 млрд. юана през този период, което е спад с 3,8% на годишна база, като спадът намалява с 4,5 процентни пункта спрямо първата половина на годината.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 66,86 милиарда юана през първите осем месеца на 2025 г., което увеличение от 3,4% на годишна база.

Големи интернет компании и свързаните с тях услуги са тези, които отчитат годишни приходи от интернет и свързани услуги от най-малко 20 млн. юана.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)