Интернет секторът на Китай отчита приходи от 1,29 трлн. юана през първите 8 месеца на годината

Интернет секторът на Китай отбеляза солиден ръст на бизнес приходите през първите осем месеца на 2025 г., показват данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии, съобщи КМГ.

От януари до август големите интернет компании в Китай и свързаните с тях компании за услуги са генерирали около 1,29 трилиона юана (приблизително 181,46 милиарда щатски долара) бизнес приходи, което е увеличение от 2,2% на годишна база.

Кумулативните печалби на големите интернет компании достигнаха 106,3 млрд. юана през този период, което е спад с 3,8% на годишна база, като спадът намалява с 4,5 процентни пункта спрямо първата половина на годината.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 66,86 милиарда юана през първите осем месеца на 2025 г., което увеличение от 3,4% на годишна база.

Големи интернет компании и свързаните с тях услуги са тези, които отчитат годишни приходи от интернет и свързани услуги от най-малко 20 млн. юана.