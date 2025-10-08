Съдебен иск в САЩ заради двама загинали младежи, които не могли да отворят вратите на Tesla Cybertruck

Американците Криста Мишел Цукахара (19) и Джак Нелсън (20) са били на задната седалка на Tesla Cybertruck, когато нещата се объркали фатално миналия ноември. Шофьорът Сорен Диксън (19) се ударил в дърво с висока скорост в Пиемонт, Калифорния, и загинал на място. Другите двама студенти също загинали, но смъртта им остава загадка. Спроед близките на Криста и Джак те са изогрели живи в огромния кросоувър, защото не са могли да отворят вратите на колата. Това е и причината за заведен съдебен иск. "Дизайнът на вратите е направил почти невъзможно за децата ни да избягат", казват родителите на жертвите.

В обвинителния акт се посочва, че Цукахара и Нелсън първоначално са претърпели само леки наранявания при катастрофата с електрическия пикап. Те отчаяно са търсили изход от автомобила, но не могли да намерят ръчните устройства за отваряне на вратите. Когато батерията на Tesla Cybertruck се е запалила, те са загинали.

Ключалките на вратите разчитат на 12-волтова батерия, която е отделна от високоволтовата батерия за електрическия мотор. Ако захранването бъде прекъснато поради инцидент, механизмът може да спре да функционира.

За да отворите предните врати на Cybertruck, трябва ръчно да се издърпал палчето нагоре. За пътниците на задните седалки обаче е различно. Първо трябва да извадят гумена постелка от отделението за съхранение на вратата и след това да издърпат кабел напред.

Пътниците отзад трябва да се справят с напълно скрито отключване. Много малко вероятно е да намерите решението, когато купето е задимено и сте уплашени", се казва още в жалбата.

Жертвите са се прибирали вкъщи, за да отпразнуват Деня на благодарността. В колата е имало и четвърти пътник: Джордан Милър, единственият, който е успял да бъде спасен благодарение на помощта на минувач. Той е счупил прозореца с клон от дърво и е измъкнал пътника от колата.

По-късно е установено, че в кръвта на шофьора е имало кокаин. Освен това е имало два пъти повече алкохол от допустимата граница.

Засега Tesla отказва да коментира заведения съдебен иск.